Arriva la reazione di Barbara D’Urso dopo la diffida da parte di Ambra Lombardo

Nelle ultime settimane, nei vari salotti di Barbara D’Urso non si è fatto altro che parlare del triangolo amoroso tra Ambra Lombardo, Gaetano Arena e Kikò Nalli. La D’Urso in ogni sua trasmissione non ha fatto altro che parlare della vicenda che ha coinvolto i tre giovani, eppure la questione ha preso una piega assolutamente inaspettata, grazie al gesto di uno dei protagonisti.

Andando con ordine, un presunto flirt è stato addossato a Gaetano Arena e Ambra Lombardo, entrambi ex concorrenti dell’ultima edizione del “Grande Fratello“. Fin qui tutto bene, se non fosse che Ambra è fidanzata con Kikò Nalli, anch’esso concorrente al “Grande Fratello” ed ex marito della nota opinionista, Tina Cipollari.

Il gossip ha visto Arena aggredire un paparazzo perchè in compagnia di una donna misteriosa, e la donna in questione era proprio Ambra. Dopo aver svelato l’identità della ragazza, sono partite accuse reciproche da parte dei diretti interessati, con Ambra che ha sempre smentito, appoggiata instancabilmente da Kikò. Difatti i due hanno sempre dichiarato che si è trattato di una trovata pubblicitaria orchestrata ad hoc da Arena.

Quest’ultimo dal canto suo ha sempre negato le accuse che gli sono state rivolte e il tutto è sempre avvenuto nei programmi della D’Urso. La storia però ha preso una piega inaspettata, in quanto la Lombardo ha diffidato Mediaset e alcune persone che gravitano intorno ai programmi “Domenica Live“, “Pomeriggio cinque” e “Live – Non è la D’Urso“.

Dopo il provvedimento, pronta è arrivata la risposta della D’Urso, la quale ha definitivamente chiuso il caso durante la puntata di “Pomeriggio Cinque” andata in onda il 26 novembre. Ha mandato in onda un video, in cui uno dei paparazzi coinvolti raccontava la propria verità e ha poi aggiunto: “Non ho più intenzione di parlare di questa storia“.

Insomma il gesto della Lombardo ha indubbiamente sortito i suoi effetti, ma consequenzialmente avrà fatto sì che intorno a lei a Kikò Nalli, il quale si è schierato dalla sua parte, ci sarà terra bruciata, televisivamente parlando. Con ogni probabilità non saranno più invitati nei salotti della D’Urso e questo per loro era l’unico modo per apparire in video.