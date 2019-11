Ambra Lombardo invia una diffida a Mediaset

Nei salotti di “Pomeriggio Cinque” e “Domenica Live“, entrambe le trasmissioni condotte da Barbara D’Urso, si è parlato molto della storia d’amore tra Kikò Nalli e Ambra Lombardo. I due si sono conosciuti durante l’ultima edizione del “Grande Fratello” condotto sempre dalla “Barbarella”.

La professoressa siciliana però sembra essere stufa a leggere tutte queste dichiarazioni sul proprio conto. Infatti, come riportato nell’ultimo numero del settimanale “Di Più Tv” diretto da Osvaldo Orlandini, Ambra dichiara di aver deciso di mandare una diffida alla rete in cui lavora Barbara D’Urso.

La diffida di Ambra Lombardo

Nel numero del 26 novembre di “Di Più Tv” si possono leggere le dichiarazioni di Ambra Lombardo, nelle quali afferma che il suo avvocato ha diffidato Mediaset dal mandare in onda qualsiasi cosa riguardi la sua sfera personale. “A tutto c’è un limite e mi sono dovuta muovere legalmente per mettere un freno a una situazione che, purtroppo, mi faceva passare per la donna che non sono”, ha dichiarato la Lombardo.

Successivamente aggiunge che, grazie al suo avvocato, ha voluto mandare una querela sia a Mediaset che ad alcune persone che gravitano attorno ai programmi di “Domenica Live” e “Pomeriggio Cinque”, poiché non vuole in nessun modo far parlare ancora, in quegli ambienti, della sua sfera personale e privata. Ricordando, nel finale, che anche gli sms ed i messaggi scambiati sono da ritenersi riservati.

Il suo legale rivela che Ambra Lombardo sia stata vittima di una serie di frasi di chiara portata illecita e certamente dannosa a livello di immagine. Nell’ultima parte del settimanale, l’ex concorrente del “Grande Fratello” rivela nuovamente di non aver mai tradito Kikò Nalli con Gaetano Arena, ma ammette che l’hair stylist la sta sostenendo in tutti i modi su questa vicenda.