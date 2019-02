Anticipazioni Uomini e Donne over: Gemma davanti ad una scelta in un castello e Ida Platano sorprende tutti

Arrivano le anticipazioni delle registrazioni del trono over di Uomini e Donne, e grazie al sito “Il Vicolo delle News“, possiamo sapere in anticipo come si sono evolute le questioni di cuore dei cavalieri e delle dame più seguiti in tv. Protagonista indiscussa anche in queste registrazioni è Gemma Galgani, questa volta messa davanti ad una scelta che la turberà non poco.

Nelle nostre ultime esclusive anticipazioni – che andranno in onda a partire da lunedì 25 febbraio – avevamo annunciato un allontanamento di Gemma e Rocco a causa delle dichiarazioni della dama torinese che rivelava di non essere pronta per una intimità con Fredella. Ora Rocco, stanco di aspettare e ansioso di far capire alla Galgani i suoi seri propositi, decide di mettere alle strette la sua dama.

Gemma davanti ad una scelta difficile

Per questo prende una decisione mai vista prima al trono over, con la sua solita intraprendenza invita Gemma in un castello medievale – forse proprio quello che fa da sfondo alle scelte dei tronisti del trono classico – e le chiede di trascorrere con lui la notte, questa sorpresa si chiamerà “La decisione“. Staremo a vedere se la Galgani prenderà bene questa proposta o se la riterrà troppo sfrontata e sarà per lei motivo di un allontanamento definitivo da Rocco.

Si passa poi a Riccardo e Roberta che decidono di interrompere definitivamente la loro conoscenza. Ma, come già annunciato nelle nostre esclusive anticipazioni delle puntate in onda da lunedì 25 febbraio, Ida sta intraprendendo una conoscenza con David che aveva interrotto con Cristina. Ma ecco che la Platano prende una decisione inaspettata: si tira indietro perché sente che tra David e Cristina ci siano sentimenti molto forti e reali. A questo punto sia Ida che Riccardo sono tornati liberi e questa loro nuova situazione sentimentale, potrebbe farli riavvicinare di nuovo.

Anche Benny ha avuto molto successo e per lui sono arrivate nuove dame da Roma per corteggiarlo. Altro discorso, invece per Pamela e Stefano in forte crisi: sembrava che i due volessero uscire insieme dal programma, invece ora arrivano delle segnalazioni su Stefano che fanno ripiombare Pamela in mille dubbi e incertezze. Ci sarà anche un forte litigio tra i due.