Le nuove puntate del trono over di Uomini e Donne sono state registrate ieri 12 febbraio e non sono mancati colpi di scena, risse sfiorate, pianti e momenti di ilarità, ma andiamo con ordine. A inizio puntata si entra subito nel vivo della questione tra Claire e Gian Battista e Tina porta in studio una specie di plastico con personaggi in miniatura e allestimento dello studio e ha iniziato a spiegare cosa è successo tra i due, dall’inizio fino ad arrivare al complotto.

Dopo si passa alla storia tra Riccardo e Roberta: la ragazza ha fatto chiaramente capire di essere innamorata, ma il cavaliere al contrario, sembra cadere dalle nuvole e ripete in continuazione che si erano chiariti in tal senso ed erano arrivati alla conclusione che la storia poteva continuare anche senza sentimenti. Ha esclamato anche che le parole di Roberta per lui erano una novità! Dopo infinite discussioni, i due chiudono la loro storia definitivamente. A questo punto Maria chiede a Riccardo con chi vuole ballare e lui fa il nome di Pamela, lo chiede anche a Ida che sceglie David.

Gemma Galgani ha ancora dubbi su Rocco

E’ il momento di Gemma. Viene trasmesso un rvm e al termine la dama entra in studio e si siede al centro con Rocco. Lui si dichiara innamorato pazzo di lei, invece la bionda torinese appare fredda e distaccata nei suoi confronti. Il cavaliere rivela di essere andato a trovarla, ma lei non lo avrebbe ospitato a casa sua perché non si sente ancora pronta per avere un’intimità con lui.

Spiega che per affrontare questo passo Rocco deve dimostrarle più romanticismo, così Fredella si avvicina con la sedia sempre di più ma anche questo gesto non è gradito dalla Galgani che, anzi, sembra voler allontanarsi. Rocco allora le chiede: “Dici di avere attrazione x me ma che tipo di attrazione??” avvicinandosi sempre di più e cercando di rubarle un bacio, ma lei si gira e non si concede. Alla fine ballano insieme, su invito di Maria.

Umberto abbandona e Gian Battista perde completamente il controllo

Arriva il momento di Umberto che, dopo essere stato messo in mezzo al complotto di Claire e Gian Battista, dichiara di voler abbandonare il programma perché vuole cercare di riconquistare la sua ex, esce dallo studio e si comincia a parlare proprio di Claire e Gian Battista. Gianni perde nuovamente la pazienza e ribadisce che il video mostrato gli è arrivato da un amico, si accende un aspro diverbio e Gian Battista comincia a offenderlo pesantemente, accusandolo di averlo voluto incastrare. Prende allora la parola Maria e fa notare che quello che conta è il contenuto del video e quello che loro dicono.

Gian Battista è fuori controllo, comincia ad inveire contro Gianni e ha tutto il pubblico contro, allora il cavaliere comincia a prendere in giro il pubblico dicendo che fanno così perché sono pugliesi, ma parte la difesa di Maria che lo rimprovera e dice “O pugliesi o napoletani, devi rispettarli“.

Gian Battista inizia a litigare in maniera fortissima con Valentina, arrivando anche a farla piangere per ciò che le dice e il pubblico lo vuole cacciare dallo studio. Ma ecco che interviene Gemma, e inizia anche lei a litigare con l’uomo, si alza e gli va incontro, arrivando quasi ad uno scontro fisico e per calmarla intervengono David e altri uomini del parterre, mentre la Galgani urla di non voler essere trattenuta.

Ma alla fine di questo surreale momento, Maria chiede a Gian Battista se è sicuro di voler restare nel programma: “Riguardati la puntata, sei sicuro che non faccia uscire una parte di te che non sei tu, sei sicuro di voler continuare?” e invita il cavaliere a chiedere scusa sia a Gemma che a Valentina, lui va verso le due donne chiede scusa e e fa il baciamano. Tina attacca Claire: “Tu stai li zitta zitta ma tu sei peggio di lui fai sch**o”, lei non risponde.

David chiude con Cristina e Claudia con Michele

David chiude la sua storia con Cristina e Maria fa sapere che ha dato il numero a Ida. Cristina è molto arrabbiata, ma lui rimane indifferente: “E’ quello che ti meriti per quello che mi hai fatto, ora voglio conoscere solo Ida“, vedremo se, in futuro, vorrà rivelare cosa è successo tra loro.

Anche Michele e Claudia chiudono la conoscenza, è lei a prendere la decisione perché l’uomo ha fatto degli apprezzamenti su Pamela che l’hanno infastidita molto: “Ho una famiglia con la quale vado molto d’accordo e lui mi ha fatto fare una figuraccia verso di loro dicendo che Pamela è la più bella del parterre“.

Il ritorno di Sossio e Ursula. Armando e Noel vogliono uscire insieme

Entrano in studio Sossio e Ursula più innamorati che mai, raccontano la loro convivenza, e la loro vita di tutti i giorni: quando lei è al lavoro Sossio cucina e va a fare la spesa, da bravo “casalingo”. Lui adora i figli di Ursula e loro adorano lui. Sossio ora abita da lei anche se ammette di sentire la mancanza della sua Grottaglie e quando torna lo accolgono tutti con tanto affetto e si commuove, poi si accomodano vicino a Gianni.

Un altro colpo di scena arriva grazie ad Armando e Noel, infatti i due dichiarano di voler uscire insieme dal programma, ma il momento è rovinato di nuovo da Gian Battista che torna alla carica con i suoi soliti modi. Anche Stefano vuole uscire con Pamela ma lei non accetta perché non è convinta dell’interesse che prova per lei. Stefano non la prende bene e da un ultimatum alla dama: o esci con me oppure volto pagina. Lei rimane ferma sulla sua decisione e l’uomo allora le fa sapere che è intenzionato a fare un passo indietro. Maria salva la situazione facendoli ballare e durante questo ballo scatta un bacio.

C’è stato un momento di gran divertimento in studio grazie al signor Renato, un nuovo arrivato con tanta voglia di vivere e soprattutto di ballare così Maria lo esorta a danzare con Antonia, anche lei new entry e amante del ballo. Renato però non sembra entusiasta di questa scelta e vuole a tutti i costi ballare con Maria che cerca in tutti i modi di scappare!!! Per uscire da questa situazione, la De Filippi fa entrare Francesca, la ballerina di Amici, anche se alla fine Maria consiglia al signore di continuare a ballare con Antonia ed entra in studio Umberto di Amici per far ballare Francesca, ma queste nuove coppie durano poco, perché Renato si riprende Francesca e passa Renata a Umberto, tra le risate del pubblico.