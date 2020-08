Andrea Iannone molto vicino al GF Vip: l’indiscrezione

Non manca molto all’apertura della famosa porta rossa della villa di Cinecittà. Il reality show più amato dagli italiani presto prenderà di nuovo vita. A capitanare questa nuova edizione del “Grande Fratello Vip“, sarà ancora una volta il direttore del settimanale “Chi” Alfonso Signorini. A cambiare è stata solo Wanda Nara, sostituita dall’ex partecipante della passata edizione del reality, Antonella Elia, affiancata da Pupo.

Continuano intanto le varie indiscrezioni ed ipotesi, sui possibili personaggi famosi, che parteciperanno a questo nuova ed imminente edizione. A questo giro ci pensa “TvBlog” a lanciare una nuova news. Pare che infatti, tra i nuovi possibili concorrenti, è spuntato anche il nome di Andrea Iannone.

L’ex di Belen Rodriguez e di Giulia De Lellis sembra molto vicino al reality, tanto da partecipare persino al provino. Dal blog succitato infatti si legge: “Oggi siamo in grado di aggiungere un nome certamente di peso che ha sostenuto un provino per far parte del cast del reality show prodotto da Banijay-Endemol shine Italy. Si tratta del pilota dell’Aprilia Andrea Iannone (…) potrebbe dunque inserirsi la partecipazione dell’ex compagno di Belen Rodriguez al Grande fratello Vip 5, partecipazione evidentemente legata all’antipatica questione che lo vede coinvolto e ai suoi sviluppi“.

Un nome che di certo sorprende leggerlo tra le lista dei probabili partecipanti. Potrebbe però essere una buona occasione per Iannone, una buona opportunità per rimettersi in discussione. Il centauro infatti è stato di recente protagonista di una sospensione disciplinare, dopo essere risultato positivo al doping. Il WADA (agenzia mondiale antidoping), ha slittato l’udienza del centauro al giorno 15 ottobre. La partecipazione al GF Vip potrebbe quindi riempire questo lasso di tempo per il pilota, in attesa dell’udienza utile.

Intanto imperversa il gossip sulla sua relazione con l’influencer Cristina Buccino. Nonostante il silenzio del pilota in merito alla questione, ci pensa la Buccino a smentire ogni cosa, rispondendo in maniera molto infastidita: “Ma perché mi dovete accollare per forza cose che non sono vere. A me questa cosa fa andare al manicomio“. La ragazza ha quindi chiuso definitivamente la questione, negando anche la sua possibile partecipazione al GF Vip.