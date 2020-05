"Amici Speciali", Vanessa Incontrada clamorosamente esclusa

“Amici Speciali” prenderà il via a breve. La versione speciale del classico talent show “Amici“, vedrà i cantanti e i ballerini che hanno fatto la storia recente del talent, sfidarsi a passi di danza e a suon di esibizioni canore. Ancora una volta, dietro il nuovo esperimento c’è Maria De Filippi, la quale condurrà anche questa versione di “Amici”.

Sarà una vera e propria gara, dove solo uno vincerà e devolverà il montepremi finale alla Protezione Civile nella lotta contro il Coronavirus. Coronavirus che tra l’altro ha portato ad uno slittamento della messa in onda della trasmissione, la quale dovrà comunque attenersi alle regole imposte dal Governo. Difatti non ci sarà il pubblico in studio e bisognerà mantenere il metro di distanza.

Nelle ultime settimane si è molto parlato della trasmissione e se da un lato i concorrenti ufficiali sono stati resi noti da un bel pezzo, i giudici che comporranno la giuria sono rimasti ignoti fino ad ora. L’unica certezza era quella di Vanessa Incontrada. L’attrice, dopo l’esperienza nelle vesti di giudice durante l’ultima edizione della versione classica del talent, aveva confessato che ci sarebbe stata anche nella versione “Speciali”.

Durante una diretta Instagram con il cantante Nek, Vanessa aveva raccontato che in questo periodo, nel mondo della televisione e del cinema è tutto fermo, ma che sarebbe però tornata presto sul piccolo schermo grazie alla sua partecipazione ad “Amici Speciali”. Eppure i nomi dei giudici sono stati svelati e clamorosamente manca quello della Incontrada.

Si tratta di un’assenza che fa molto rumore, considerato che la sua presenza era data per certa e che l’attrice stessa lo aveva ammesso. Ora le ipotesi sono due: la prima è che potrebbe essere stato riservato alla Incontrada un ruolo alternativo e che sarà rivelato solo alla fine, oppure per davvero è stata esclusa. Nessuna motivazione è stata al momento fornita e sia Vanessa, sia Maria De Filippi tacciono, eppure tra le due donne vi è una grossa stima e un forte affetto che nessuna delle due ha mai negato. Non resta che attendere i prossimi sviluppi.