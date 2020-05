Amici Speciali: Sabrina Ferilli arrestata per finta, ma si spaventa davvero

Venerdì 22 maggio è andata in onda su Canale 5 la seconda puntata di Amici Speciali con Tim in collaborazione per l’Italia, condotto da Maria De Filippi. La seconda puntata si è aperta con uno scherzo architettato dalla padrona di casa ai danni della sua grande amica nonché giurata del talent, Sabrina Ferilli.

Questa volta la povera e ignara Sabrina è vittima di un finto arresto ad opera di due poliziotti che in realtà sono due attori: l’accusa mossa all’attrice è l’aver prestato il suo volto per la vendita di pillole dimagranti che in realtà si sono rivelate una truffa per i clienti poiché potenzialmente pericolose. I poliziotti accusano Sabrina, che prova a difendersi negando la sua colpevolezza, mentre Maria chiede se si possa rimandare l’arresto visto che la trasmissione è in diretta.

I finti poliziotti non vogliono sentire ragioni e continuano ad accusare una Sabrina che si agita ogni momento di più, fino a quando Maria interviene: “Cretina!“, L’apostrofa scherzosamente la conduttrice rivelandole finalmente che si tratta di uno scherzo e che tutti all’interno dello studio e da casa ne sono a conoscenza. Sabrina, però, fatica a riprendersi e ammette di essersi spaventata davvero e di avere le mani tremanti per l’accusa.

La Ferilli torna in studio, ma l’atmosfera è ancora un po’ tesa e l’attrice non riesce a dire nulla, questa volta riprendersi sembra essere stata davvero dura. La puntata può cominciare e i dodici talenti in gara con il nobile scopo di aiutare l’Italia a risollevarsi da questo duro momento di difficoltà cominciano a sfidarsi nelle prove di ballo e canto presentando i loro nuovi inediti e danzando all’interno dei quadri fiabeschi e toccanti del maestro Giuliano Peparini.

A giudicare il tutto, ancora una volta sono stati, appunto, Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Giorgio Panariello e per la prima volta Eleonora Abbagnato, che è finalmente potuta rientrare nello studio dopo aver trascorso 14 giorni in quarantena di ritorno dalla Spagna.