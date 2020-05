Ascolti tv venerdì 22 maggio: "Amici Speciali" perde il confronto con "Felicia Impastato", in replica su Rai 1

Venerdì 22 maggio, sulle principali reti televisive è andata in onda una sfida in termini di share, alquanto anomala. Si è trattato di un confronto che ha visto, da un lato Maria De Filippi e la seconda puntata di “Amici Speciali” e dall’altro “Felicia Impastato“, in replica. Se all’apparenza il risultato poteva essere scontato, nei fatti le cose sono andate diversamente.

Su Canale 5, la riproposizione del talent “Amici” nella versione “Speciali”, versione che vede i talenti che hanno fatto la storia recente della trasmissione, sfidarsi a passo di danza e interpretazioni canore, dove alla fine solo uno vincerà e il montepremi finale sarà devoluto alla Protezione Civile nella lotta contro il Coronavirus; non vince e non convince.

Difatti lo show ha subito un crollo e la seconda puntata, andata in onda venerdì 22 maggio, è stata seguita da soli 3.042.000 telespettatori con il 16.12% di share. La serata è stata vinta da Rai 1 che ha riproposto, in replica, “Felicia Impastato”, la storia della madre coraggio che dopo l’uccisione del figlio Peppino Impastato, da il via ad una lotta contro la mafia per dimostrarne il coinvolgimento nell’assassinio del figlio.

Il film, che è andato in onda per la prima volta su Rai 1 nel 2016, con protagonista l’attrice Lunetta Savino, venerdì 22 maggio ha appassionato 5.027.000 persone con il 19.94% di share. Indubbiamente si tratta di un grandissimo successo, considerando che “Felicia Impastato” è in replica e che contro aveva un colosso come “Amici” e Maria De Filippi. Dunque la vittoria finale se l’è aggiudicata Rai 1.

Va considerato che non è la prima volta che queen Mary provi a proporre una versione modificata del talent “Amici” e ogni volta che lo fa, i risultati non sono mai quelli sperati. Difatti, prima di “Amici Speciali”, lo scorso settembre è stato proposto “Amici Celebrities“, dove i concorrenti in gara erano personaggi appartenenti al mondo dello spettacolo e anche in quella circostanza le cose non sono andare per il verso giusto, in termini di share.

Infondo non tutti gli esperimenti della De Filippi possono ben riuscire, il pubblico apprezza la versione classica di “Amici” e ancora una volta lo sta rimarcando. E’ la tradizionalità dei programmi di queen Mary, ad essere premiata, difatti anche quando “Uomini e Donne” è andato in onda con la formula della chat, gli ascolti non hanno convinto.