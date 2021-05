"Amici 20", Rita Pavone contro il programma: "Totale disparità di talento"

La ventesima edizione del talent show, ideato e condotto da Maria De Filippi, “Amici“, si è conclusa. La finalissima ha visto la ballerina Giulia Stabile spuntarla sugli altri gareggianti. L’ultima sfida è stata disputata proprio da Giulia e Sangiovanni, con la prima che è stata preferita dal pubblico rispetto al secondo.

La finale di “Amici” è stata una delle più viste di sempre e tra i tantissimi spettatori vi era anche la cantante Rita Pavone. Il pensiero della Pavone però non è stato del tutto positivo, difatti la cantante si è scagliata contro il programma. La vittoria di Giulia in generale ha diviso e se da un lato c’è stato chi ha apprezzato, dall’altro a molti non è andata giù, così come la gestione della finalissima e tra questi annoveriamo proprio la Pavone.

Secondo Rita, c’è stata una disparità totale di talento tra cantanti e ballerini e questo, stando alle parole della cantante, è innegabile. Ha definito Alessandro Cavallo “straordinario” e Giulia altrettanto. La cantante ha poi proseguito attaccando i giornalisti e chi li ha scelti. “Penso che tra le testate giornalistiche presenti avrebbero dovuto esserci anche degli esperti di danza, i quali invece di riferirsi ad una ballerina per la sua risata, parlassero del suo modo di danzare“, queste le parole della Pavone.

La donna ha reputato giusto che oltre ad esperti di canto, ci fossero anche quelli di danza. La cantante ha poi attaccato Sangiovanni: “Lui è il corrispondente maschile di Madame. Anche nella gestualità. Separati alla nascita“. Sicuramente questo è un pensiero condiviso, difatti in molti non hanno apprezzato la scelta delle testate giornalistiche.

Nonostante tutto, la finale di “Amici” ha totalizzato ascolti da capogiro. Tutta l’edizione è stata molto seguita, con la De Filippi che ancora una volta si è confermata leader nello share. La ventunesima edizione è già in cantiere, con i provini che prossimamente inizieranno. Chissà chi sarà il nuovo vincitore e chi i nuovi talenti.