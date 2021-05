Amici 2021, la vittoria di Giulia Stabile

Cosa ne pensa l’autore

Gaetano La Rocca - La ventesima edizione di "Amici" è stata una bellissima avventura non solo per i concorrenti, ma anche per tutto il pubblico televisivo, che ha avuto la possibilità di credere ancora nella potenza dei sogni, soprattutto in un periodo storico in cui è stata messa a dura prova la serenità di tutto il mondo. A rendere speciale questa entusiasmante annata del talent show più seguito d'Italia è sicuramente la forte e sincera amicizia che lega tutti i concorrenti: proprio questo aspetto è l'elemento vincente di Amici 2021.