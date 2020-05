Ambra Angiolini dice no a "La vita in diretta estate": i nuovi progetti Rai dell’attrice

Di recente si era venuti a conoscenza di un’ipotesi che vedeva protagonista la bella attrice Ambra Angiolini. Sembrava infatti che per la conduzione del programma estivo “La Vita in Diretta Estate” fosse stata ingaggiata proprio Ambra nelle vesti di presentatrice del programma, ma pare però che qualcosa sia cambiato in pochi giorni.

Non sarà più Ambra, duqnue, a condurre il programma estivo, questo è quanto annunciato da Dagospia, tramite il giornalista Giuseppe Candela. Pare però che la donna non abbia alcuna intenzione di demordere o di fermarsi, infatti appare più che intenzionata a voler condurre un programma tutto suo, dichiarando di essere in continuo contatto con il direttore dell’ammiraglia Rai Stefano Coletta.

Coletta appare più che propenso a concedere alla Angiolini più spazio nella nuova stagione televisiva, compreso questo frangente estivo, con un nuovo format. A tal proposito la Angiolini afferma: “Non farò ‘La Vita in Diretta Estate’, sono onorata dalle voci e sono estimatrice di Coletta, speriamo di fare tante altre cose. Stiamo lavorando“.

In effetti è sempre stato forte in Ambra il desiderio di voler condurre un programma tutto suo, reduce anche della sua esperienza dal concerto del primo Maggio, dove disse, tramite Instagram: “Il NOI ha vinto, quello che spero ci aiuti a vincere anche fuori dalle nostre case nella fase… 5! Ringrazio quelli che sono rimasti a rappresentare tutti quelli che non c’erano ma che torneranno a riprendersi il loro posto di lavoro“.

Resta dunque da capire cosa in effetti Ambra si ritroverà a condurre. Intanto il direttore Coletta ha anche parlato di possibili conduttori di Sanremo 2021, nonostante in molti abbiano già affermato il ritorno di Amadeus e Fiorello, dopo il grande successo dell’ultima edizione del Festival.