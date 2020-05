La Vita in Diretta Estate, per la conduzione spunta il nome di Ambra Angiolini

Al momento va ancora avanti in onda “La vita in diretta“, il talk show di Rai 1 condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Ma sulla prossima edizione ci sono già molti rumor che vedono la ballerina pronta a lasciare la trasmissione per dei motivi ad oggi sconosciuti.

Una voce che sta diventando sempre più insistente con il passare dei giorni, e secondo alcuni giornali, l’azienda di Viale Mazzini starebbe pensando di mettere al timone solamente Alberto Matano, che quindi dovrebbe occuparsi anche delle notizie di gossip.

Le indiscrezioni su “La vita in diretta Estate”

La scorsa edizione dello spin-off “La vita in diretta Estate“, andato in onda dal 17 giugno fino al 6 settembre, è stato condotto da Lisa Marzoli insieme a Beppe Convertini. Salvo clamorosi colpi di scena, la coppia non dovrebbe essere confermata per quest’anno.

Ma non manca molto tempo all’inizio di questa versione estiva del programma, e secondo “Blogo” in lista ci sarebbe l’ex compagna di Francesco Renga: “Si fa anche il nome di Ambra Angiolini per la conduzione dell’edizione estiva de La vita in diretta. L’indiscrezione arriva nei giorni in cui cominciano a circolare le ipotesi sui volti che accompagneranno i telespettatori di Rai 1 nei mesi caldi della stagione”.

Fino a questo momento il sito web fa solamente il nome di Ambra, senza citare la sua possibile spalla. Non va escluso che la cantante possa condurlo da sola, ma nei giorni scorsi è stato fatto anche il nome di Pino Strabioli, conosciuto soprattutto dagli amanti del teatro. Infatti in questi anni ha lavorato in “Christian racconta” di Christian De Sica e “Perché non canti più. Concerto spettacolo per Gabriella Ferri” ideato da lui insieme a Syria. L’attore è un nome conosciuto anche in Rai, soprattutto sul terzo canale, poiché ha condotto vari speciali dedicati a Mina e Patty Pravo.