Alfonso Signorini sull’affaire "setta": "Ci saranno sviluppi clamorosi"

Le rivelazioni inquietanti e drammatiche di Massimiliano Morra e Adua Del Vesco hanno scosso profondamente sia i telespettatori che gli addetti ai lavori. I due attori, che in passato sono stati fidanzati, hanno lasciato trapelare chiaramente l’esistenza di una vera e propria setta nascosta dietro la Ares, ovvero l’agenzia di spettacolo e produzione delle vecchie fiction in onda su Mediaset (per esempio “L’Onore e il Rispetto” o “Furore”, dove recitavano appunto Adua e Massimiliano).

Quella raccontata dai due gieffini è una storia torbida, fatta di manipolazioni psicologiche, incidenti d’auto sospetti, suicidi e rapporti non consenzienti, e ormai se ne parla ovunque. Da “Mattino 5” a “Pomeriggio 5“, tutti programmi di approfondimento targati Mediaset si stanno occupando dell’argomento, e a quanto pare nel corso della prossima puntata se ne occuperà anche il “Grande Fratello Vip“, nella cui casa sono emersi i fatti che hanno scioccato tutti.

A farlo sapere è stato lo stesso autore e conduttore del reality show, Alfonso Signorini. Signorini, infatti, ha reso noto che ci sono ancora molte cose che non si sanno. Ha ammesso che grazie al confronto tra Adua e Massimiliano (che inizialmente sembravano essere solo due ex fidanzati che si erano lasciati male e provavano grande rancore l’uno nei confronti dell’altra) è stato scoperto un sistema collaudato che a suo dire “porterà degli sviluppi direi clamorosi”.

Sempre Signorini ha dichiarato che per adesso lui non se la sente di dire altro, se non che dalle premesse sembra stia per scoppiare un nuovo, enorme caso mediatico che per tanti aspetti definisce “inquietante“. Appare dunque certo che della cosa si discuterà nel corso della prossima puntata del Grande Fratello Vip 2020, quella che andrà in onda venerdì prossimo, 25 settembre.

Del resto è inevitabile, visto che tra l’altro gli inquilini della casa non sanno assolutamente nulla di quanto si sono detti Adua e Massimiliano nel loro lungo confronto andato in onda su Mediaset Extra, nella fascia notturna del GF Vip.