Adua Del Vesco: lo scontro con Patrizia De Blanck

Ulteriori scontri arricchiscono le vicende dalla casa più spiata d’Italia. Si parla ovviamente del “Grande Fratello Vip“, una quinta edizione ricca di colpi di scena e sorprese continue. Solo ieri, infatti, si è avuto modo di assistere alla sfuriata di Elisabetta Gregoraci nei confronti della eliminata Guenda Goria.

Oggi sembra che invece la protagonista sia diventata la contessa De Blanck. Dopo una fase iniziale di assoluta neutralità, dove la contessa aveva più volte dichiarato di non avere alcuna preferenza nella casa, che per tutti i personaggi un senso di simpatia, sembra che ora le cose siano cambiate invece.

La situazione sembra ribaltata, tanto che la donna ha iniziato a perdere i suoi consensi nella casa, assumendo anche un certo atteggiamento, alquanto ostile nei confronti di Adua Del Vesco. La ragazza infatti ha notato che la De Black la nomini molto spesso in questo periodo, anche per motivazione del tutto campate per aria.

Le dichiarazioni di Adua Del Vesco

Più volte infatti la De Blanck ha trovato terreno fertile per lanciare qualche frecciatina nei confronti della Del Vesco, chiamandola anche maleducata. Ovviamente Adua, inizialmente ha preferito evitare lo scontro, non raccogliendo le accuse, ma adesso ha deciso di vederci chiaro, chiedendosi anche da dove scaturisce questo atteggiamento della contessa nei suoi confronti.

Si legge infatti quanto affermato dalla Del Vesco: “Mi sono stancata di Patrizia. Dall’inizio mi tormenta dandomi della maleducata. Ci sta che siamo in un gioco, ma io ho una famiglia e passare per maleducata e cafona non è bello. Ha un accanimento ingiustificato perché non le ho fatto niente“. Non resto dunque che attendere un chiarimento eventuale, un tavolo di confronto, che molto probabilmente avverrà nelle prossime puntate, facendo quindi chiarezza sulla questione. Ricordiamo anche che Adua è stata anche la protagonista di uno scherzo architettato ai danni di Paolo Brosio.