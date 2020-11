GF Vip, Elisabetta Gregoraci: parole al vetriolo su Guenda Goria

Momenti di fuoco e fiamme all’interno della casa più spiata d’Italia. Si parla ovviamente del “Grande fratello Vip“, in particolar modo di un personaggio che sta facendo molto discutere in questi ultimi giorni, ossia Elisabetta Gregoraci. Sembra infatti che l’ex di Flavio Briatore sia stata attaccata da Guenda Goria, dopo l’uscita di quest’ultima dalla casa.

Ma andiamo con ordine. Non sono passati molti giorni dalla sorprendente uscita della figlia di Maria Teresa Ruta dalla villa di Cinecittà. All’uscita sono iniziate dunque le prime interviste, una di queste è stata concessa proprio al settimanale di Alfonso Signorini, “Chi“.

Alla domanda se nella casa ci fosse qualcuno che proprio non ha digerito, la donna risponde in maniera decisa, senza alcuna ombra di dubbio, facendo proprio il nome della Gregoraci. La Goria spiega anche il motivo di questa antipatia nei confronti della showgirl: “Passa il tempo e il suo essere falsa viene fuori sempre più. Vive della sua immagine. Guai se la sfiori, altrimenti ti sbrana, priva del senso dell’ironia completamente, scioccante credetemi! Nella sua perfezione c’è qualcosa di sinistro. Elisabetta manca d’umanità in pieno! Anzi, non sa nemmeno cosa sia“.

La risposta a tono della Gregoraci

Parole molto forti e dure nei confronti della Gregoraci che, una volta appresa la notizia di queste frasi rivoltele dalla Goria, non ha di certo preso la cosa nel migliore dei modi, scagliandosi apertamente contro la figlia della Ruta. Durante le scorse ore infatti è stato possibile vedere una Gregoraci altamente amareggiata e infervorita da quelle dichiarazioni.

Non si è fatta attendere infatti la replica, rivolgendosi anche alla madre di Guenda, dicendole a proposito di sua figlia: “mi ha fatto restare male per quello che ha detto. Ha fatto affermazioni molto pesanti“, per poi continuare: “Poteva dire che le sto antipatica o che mi puzza il fiato, ma non parlare di umanità. Che poi ha detto 3 cose in croce in 50 giorni. Scusa Maria Teresa, ma ci sono rimasta molto male, capito?“.

Come continuerà la vicenda? Ci sarà modo di avere un confronto tra le due? Non resta che attendere le puntate successive del reality.