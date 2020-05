Adriana Volpe alla conduzione di due programmi?

L’esperienza al “Grande Fratello Vip“, nonostante non sia stata portata a termine, sembra aver riportato Adriana Volpe sotto i riflettori. Sull’ex conduttrice di “I fatti vostri” infatti si sono lette numerose indiscrezioni, come per esempio una possibile conduzione di “Mattino Cinque weekend” con Michele Cucuzza.

Tuttavia, nelle ultime settimane, Adriana Volpe ha confermato di aver firmato un contratto con Tv8, canale televisivo privato edito da “Nuova Società Televisiva Italiana”, società appartenente al gruppo Sky. Condurrà un programma mattutino, dedicato al rotocalco, insieme ad Alessio Viola, quest’ultimo ex conduttore di “Extra Factor”.

Il sito “Blogo” dichiara che TV8 sta puntando molto su Adriana Volpe e per questo motivo potrebbe raddoppiare il colpo. Sul sito è possibile leggere: “Tra le novità della prossima stagione dovrebbe esserci anche un programma, anch’esso legato al mondo del gossip, con alla guida Adriana Volpe, la quale tra qualche settimana inizierà l’avventura a Tv8 accanto ad Alessio Viola in un rotocalco di infotainment”.

Ma le novità su Adriana Volpe potrebbero non essere finite qui. Infatti, in un’intervista, l’ex spalla di Giancarlo Magalli ha dichiarato che accetterebbe immediatamente una proposta di Alfonso Signorini come opinionista della quinta edizione del “Grande Fratello Vip“. Al momento però sembra che gli autori vogliano puntare su Giulia De Lellis oppure Antonella Elia, mentre Pupo è stato già confermato dal direttore di “Chi”.

Ottime notizie anche per Riccardo Signoretti poiché, svela “Blogo”, il direttore dei settimanali “Nuovo”, “Nuovo Tv” e “Nuovo Cucina” dovrebbe condurre un programma dedicato al gossip su La7. Il presidente della rete è l’imprenditore Urbano Cairo, editore inoltre dei sopracitati settimanali: “Nella prossima stagione televisiva, al via dopo l’estate, su La7 potrebbe sbarcare il… gossip. Secondo quanto risulta a Blogo, infatti, sulla rete diretta da Andrea Salerno dovrebbe essere affidato un nuovo programma a Riccardo Signoretti”.