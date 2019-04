A "Ciao Darwin 8" un concorrente cade dai rulli rotanti e rischia la paralisi

Nei giorni scorsi è stata registrata una puntata, non ancora andata in onda, di “Ciao Darwin” noto programma televisivo di Canale 5, trasmesso tutti i venerdì sera alle 21.30 e giunto all’8° edizione.

La questione del gioco “genodrome” si complica sempre di più, questa volta le conseguenze del percorso ad ostacoli previsto dal format “Ciao Darwin” sono molto serie. Gabriele, un impiegato romano di 54 anni, ha avuto un terribile incidente con conseguenze sono molto gravi, l’uomo rischia la paralisi dal collo in giù.

L’incidente di Gabriele

Gabriele viene invitato a partecipare al gioco “Genodrome”, un percorso con l’alternarsi di ostacoli e corse, considerato il gioco più faticoso del programma. L’uomo accetta di partecipare alla prova dopo aver superato il fango, la foresta di elastici ed anche la rapidissima salita doveva passare da una piattaforma ad un altra correndo sopra a dei rulli rotanti.

La probabilità di cadere è molto alta, ed è proprio per questo che viene considerata la prova più divertente anche se è indubbiamente la prova più pericolosa. Proprio durante questa prova il concorrente cade, ma la caduta nonostante la presenza dell’acqua è stata molto rovinosa. Di solito, dopo la caduta, il concorrente torna a gareggiare senza subire conseguenze fisiche grazie all’acqua che attutisce il colpo, ma questa volta dopo la caduta vi è stata l’immediata necessità di chiedere l’intervento del 118.

L’impiegato è stato immediatamente trasferito all’ospedale Sandro Pertini di Roma e successivamente trasferito al Policlinico Umberto I. Secondo quanto è stato riferito dai medici “Gabriele ha riportato lo schiacciamento di due vertebre, con una lesione al midollo che ha compresso il torace, impedendogli di respirare“.

L’uomo, impiegato in un mercato all’ingrosso di pesce, è stato operato d’urgenza, tutt’ora risulta ricoverato in terapia intensiva al Policlinico. Il cugino parla dell’accaduto con i giornalisti de “Il Messaggiero” e racconta di essere stato contattato dalla produzione di “Ciao Darwin” dopo l’incidente “Gabriele aveva lasciato alla redazione il mio numero, loro mi hanno chiesto di dargli il numero della moglie per raccontargli l’accaduto”. Ambrosetti “il cugino” racconta al giornalista del messaggero “L’operazione è perfettamente riuscita, ma dal momento della caduta a oggi, dal collo in giù è completamente immobile. Gabriele è vigile e cosciente ma non riesce a muoversi. Le sue condizioni sono critiche“.

La famiglia dopo l’accaduto è molto preoccupata per le possibili conseguende del gioco ed inoltre sono molto amareggiati per il fatto che dopo l’incidente è stata continuata la registrazione del programma come se non fosse successo nulla, definendo l’incidente come una normale caduta di schiena “Altro che caduta di schiena!! stiamo vivendo un incubo!!!”.