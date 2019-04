Ciao Darwin 8, potrebbe sparire la prova dei rulli: ecco il motivo

Lo scorso venerdì è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di “Ciao Darwin“, la trasmissione in cui gareggiano due squadre che rappresentano due categorie completamente opposte per scoprire quale delle due è più forte. Nella giornata del 19 aprile si sono sfidati i “Davide” contro i “Golia“.

Il programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti però entra nell’occhio del ciclone. Infatti, negli ultimi anni, in tanti si sono lamentati della pericolosità delle prove, e assieme alla prova di coraggio, che viene definita come quella più complessa e difficile, anche il “genodrome“, precisamente il gioco dei rulli ispirato a “Takeshi’s Castle”, viene messo alla berlina.

Il genodrome potrebbe essere rimosso dal programma

Secondo “TV Blog” questo gioco rischia di essere eliminato dalla trasmissione. I rulli, in una delle puntate ancora non trasmesse da Canale 5, avrebbe infortunato alcuni concorrenti, costringendo a un ricovero ospedaliero. Si tratta di un ragazzo che riporta una frattura alla tibia e al perone, e un altro alla schiena.

Questo si legge sul sito “TV Blog” in merito alla possibile eliminazione del gioco: “Nei giorni scorsi si sono verificati alcuni infortuni durante le registrazioni delle puntate che Canale 5 deve ancora trasmettere. In un caso un ragazzo avrebbe riportato la frattura di tibia e perone, mentre un altro sfidante sarebbe caduto di schiena. Prontamente soccorsi, sono stati entrambi trasferiti in ospedale. In virtù di questi fatti, la produzione avrebbe pertanto deciso di eliminare precauzionalmente la parentesi dei rulli dagli appuntamenti da registrare, mantenendo tuttavia le altre prove”.

Per il momento non è arrivata ancora nessuna comunicazione da parte di “Mediaset“, ma il gioco dei rulli resta uno dei momenti più amati dal pubblico da casa. Tuttavia, Paolo Bonolis insieme agli autori, per evitare ulteriori feriti in futuro, potrebbe eliminare la prova per sempre.