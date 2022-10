YouTube: widget su iOS, like di notifica multimediale in Android

Ascolta questo articolo

A volte, l’evoluzione di una piattaforma passa anche per piccoli step, come quelli appena messi in campo da YouTube per migliorare l’esperienza d’uso della propria utenza.

La prima novità, ma anche la più importante per quel che riguarda YouTube, coinvolge direttamente gli iPhone e gli iPad. Google, dopo aver previsto widget iOS a inizio anno, per quel che riguardata Traduttore, Gmail e GDrive, con la release in versione 17.40.5 ha portato i widget di YouTube sulle homescreen degli iPad e degli iPhone. Il widget più grande si chiama “Quick Actions” ed è in formato 4 x 2: di base offre un form di ricerca che, toccato, apre la tastiera virtuale del dispositivo, mentre l’icona del microfono permette la ricerca via input vocali.

Le scorciatoie non mancano in questo widget Quick Action 4 x 2, sostanziandosi in Home, Abbonamenti, e Shorts, ognuno dei quali risulta incaricato di portare l’utente al relativo feed.

In più piccolo widget “Cerca” è in formato 2 x 2 ed è predisposto solo per il rapido inserimento del testo: ha uno sfondo o bianco o nero, sì da potersi adattare al tema di default di sistema. Il ricorso ai widget accennati è facile: aggiornata l’app, basta tener premuto per un po’ la schermata iniziale e poi rivolgersi al selettore dei widget che farà la sua comparsa in alto a sinistra.

Infine, un utile passo indietro, in questo caso per quello che riguarda il client in versione Android. Di recente, YouTube si è aggiornato e ha introdotto il supporto ai controlli multimediali previsti da Android 13: il problema è che nella notifica multimediale erano presenti solo il pulsante Shuffle e Ripeti e non più quelli per apprezzare o meno il brano musicale. A seguito delle lamentele degli utenti, pure sulla pagina di supporto di Google, quest’ultima si è corretta e ha reintrodotto il pulsante per il like, trovandovi spazio grazie all’aver spostato un poco più a sinistra il pulsante per lo Shuffle.