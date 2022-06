YouTube: un anno gratis a YouTube Premium, Highlights 2022 novità recenti

Ascolta questo articolo

Google, da sempre molto attenta al suo servizio di streaming YouTube, ha da poco pubblicato sul proprio blog ufficiale un highlights relativo agli ultimi aggiornamenti portati su YT, comprese alcune piccole migliore passate sottotraccia, e avviato una campagna di premiazione degli utenti più affezionati al servizio Premium.

La prima novità in quota YouTube si è sostanziata nelle scorse ore, quando Google ha pubblicato il report di Giugno con gli highlights relativi alle nuove funzioni lanciate di recente. Nel post pubblicato, viene ricordato che le playlist più lunghe, quanto riprodotte su Android o mandate in casting, dopo diversi brani non sono più riprodotte in ordine casuale. Non è mancato l’accenno alla correzione di un raro problema che portava a raccomandare nelle radio sempre gli stessi artisti.

Risulta migliorato anche l’ascolto “rilassato”, tal che non occorre cercarsi sempre da soli il prossimo grande pezzo da ascoltare, visto che su Music è stata perfezionata l’esperienza di ascolto radiofonica, alla pari del modo in cui nella piattaforma madre sono consigliati i mix. Una sottolineatura del vantaggio dell’offerta di YouTube, rispetto ai concorrenti, è poi arrivata su YouTube Music, quando si cerca un brano, con lo scaffale “Altro da YouTube”, che fornisce, oltre al brano ufficiale ricercato, anche le cover più popolari, o le relative versioni remixate, acustiche e live.

In fondo ai feed relativi ai mood “Focus” e “Relax” arriva lo scaffale “Ascolto Prolungato”, che permette, per quando si ha bisogno di rilassarsi o concentrarsi su un’attività, di trovare musica di alta qualità adatta ad ascolti prolungati. Non è mancato l’accenno alla riprogettazione dello scaffale “Ascolta di nuovo”, che – secondo Mountain View – “combina sia i tuoi ascolti recenti che i preferiti di tutti i tempi in un unico posto“.

Tra le nuove funzioni forse passate inosservate, Google ha sottolineato una miglior selezione degli artisti per i nuovi iscritti, che beneficeranno anche dello scaffale di benvenuto “Quick Picks”, l’arrivo – su YouTube eseguito presso le smart TV – di uno scaffale di consigli musicali che renda superfluo aprire YouTube Music, e il fatto che, ora, tra i suggerimenti, vi siano pure le playlist create dagli utenti.

Infine, una piccola novità emersa grazie a una segnalazione su Reddit: a quanto pare, Google starebbe regalando un anno di abbonamento gratis a YouTube Premium. Il benefit, del valore di 119.99 dollari annui, sarebbe concesso in dono a chi sia abbonato da più di 6 anni a YouTube Premium (nel caso segnalato, l’utente beneficiato si era iscritto nel Maggio 2016, col servizio in realtà lanciato nel 2015 sotto il nome di YouTube Red). Secondo alcuni utenti, però, la data “Membri da” conteggiata da Big G non terrebbe conto degli anni pagati al servizio musicale quando si chiamava Google Play Music, visto che si partirebbe da quando si sarebbe effettuata la migrazione a YouTube Music.