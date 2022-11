YouTube: ufficiale la funzione "Go Live Together" per andare in diretta con un ospite

Ascolta questo articolo

Ultimamente, molte piattaforme di streaming stanno lanciando le proprie soluzioni di streaming collaborativo, come nel caso di Twitch, che ha varato la modalità “Guest”, o di TikTok, che si è arricchito con la funzione “Multi-Guest”. Anche YouTube, che di recente ha preso a testare una nuova scheda per le playlist, si è detta della partita, presentando, mediante il blog ufficiale di Google, e il canale Creator Inside, la funzione “Go Live Together”.

La funzione “Go Live Together” al momento è stata resa disponibile solo per pochi tester, sebbene vi sia il progetto di ampliare la feature a un maggior numero di creativi in futuro. Per adoperare il “Go Live Together”, se idonei al test, si deve partire dal pulsante “Go Live Together” nella versione mobile di YouTube, dacché quella desktop per ora non è supportata. Quivi giunti, si sarà chiamati a impostare i dettagli del proprio stream, a partire dal titolo e dalla descrizione, passando poi a impostare le opzioni di monetizzazione, quelle di visibilità e le miniature.

Arrivati alla fine degli step in questione, toccando “Invita un co-streamer” si potrà scegliere come procedere all’invito, col link generato che potrà essere condiviso via SMS, email e messaggistica: l’utente che riceverà l’invito, in questa fase non necessariamente tra quelli coinvolti nel test (basta avere un Canale), per andare in co-stream dovrà cliccare sull’invito, scegliere il Canale da cui trasmettere e, a quel punto, verrà messo in sala d’attesa (con avviso verso l’host), in modo da poter provare la propria attrezzatura audio-video per accertarsi che tutto vada bene.

Quando l’host toccherà il pulsante “Go Live”, l’ospite visualizzerà “You’re live” e per entrambi inizierà lo streaming, con il feed dello stream dell’host visualizato sopra quello dell’ospite. TechCrunch precisa che sebbene sia possibile far “ruotare gli ospiti sul tuo live streaming, puoi far apparire un solo ospite alla volta“.

Secondo quando viene reso noto, solo l’utente host potrà visualizzare le metriche Analytics, attingendo a YouTube Studio: altre limitazioni che per ora colpiscono l’ospite sono che questi potrà inserire annunci nel suo stream, anche se le entrate toccheranno al solo host, sul cui feed apparirà lo stream congiunto, visto che per ora la stessa cosa non accadrà anche in quello dell’ospite, all’insegna di una limitazione che potrebbe anche venir meno in futuro, posto che Mountain View si è detta “consapevole dell’importanza della visibilità sui canali degli ospiti“.