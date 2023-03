YouTube: Trump sbloccato, download brani recenti, novità in tema di podcast e creators

YouTube sta continuando a puntare forte sui podcast, come confermato dai recenti annunci relativi a YouTube Studio e, nel contempo, si sta preparando per le prossime elezioni presidenziali, con una celebre riammissione. Nel contempo, su Android è arrivata una funzione davvero utile relativa agli ascolti più recenti.

Nelle scorse ore, YouTube ha pubblicato alcuni strumenti relativi ai podcast e annesse best practice in favore dei creators. Nello specifico, sarà possibile al suo interno creare nuovi podcast o settare delle playlist esistenti come podcast, nel qual caso occorrerà stabilire un titolo, una descrizione completa e scegliere una miniatura squadrata per il podcast che, poi, sarà contrassegnato in modo particolare quando apparirà con una scheda ad hoc nei risultati di ricerca.

Per ottenere molta visibilità presso il pubblico, i creators hanno ottenuto l’opzione, negli USA, per essere presenti nella directory YouTube.com/podcasts e, presto, arriveranno, come già anticipato, su YouTube Music. Con lo stesso scopo sarà loro messa a disposizione una serie di strumenti di raccomandazione e scoperta. In più, i creators otterranno anche metriche su quel che sarà etichettato come podcast, come nel caso di quelle relative alle entrate, alla fidelizzazione e alla demografia del pubblico, o alle sorgenti del traffico.

Come buone prassi, YouTube ha consigliato ai creators di evitare titoli di podcast troppo generici, o contenenti parole extra, come podcast, a meno che non facciano parte del nome stesso del contenuto. Nel caso di podcast a episodi, questi ultimi vanno organizzati nell’ordine di consumazione, dal più recente al più vecchio mentre, nel caso di programmi seriali, si va dalla playlist più vecchia a quella più recente.

Un’altra novità riguarda YouTube Music e gli utenti iscritti a questa piattaforma con un piano in abbonamento. Nello specifico, la funzione rilasciata ricorda un po’ quella degli Smart Downloads, che scarica in automatico sino a 500 canzoni in linea con i gusti dell’utente: la nuova funzione, invece, prevede che il sistema scarichi sino a 200 canzoni riprodotte di recente dall’utente. Per usufruire di questa funzione, bisogna attivarla mediante un’apposita opzione delle impostazioni in-app. Una volta scaricati mediante questa funzione, i brani saranno disponibili attraverso la scorciatoia per i Downloads collocata nella sezione principale dell’app, e non saranno circoscritti in una playlist dedicata.

Un’altra novità in quota YouTube riguarda infine Donald Trump. L’account del leader repubblicano, sospeso nel 2021 dopo l’assalto a Capitol Hill, è stato sbloccato, secondo quanto riferito da Leslie Miller, responsabile per le politiche pubbliche di YouTube, per “preservare l’opportunità per gli elettori di ascoltare in modo equo i principali candidati nazionali nel periodo che precede le elezioni“. Il canale dell’ex presidente USA, comunque soggetto alle norme della piattaforma come tutti gli altri, potrà ora vedere pubblicati nuovi video, con annessi commenti, visto che è stata revocata anche la disabilitazione dei commenti. In più, il miliardario americano potrà anche comprare annunci da mostrare su YouTube in occasione delle prossime presidenziali, ovviamente purché rispettino le regole della piattaforma in fatto di annunci. L’unica cosa che non verrà ripristinata sono alcuni video, rimossi dopo l’assalto menzionato, in quanto violavano le policy di YouTube in merito all’incitamento alla violenza.