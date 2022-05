YouTube: traduzioni e trascrizioni automatiche su smartphone, abbonamenti in regalo

Ascolta questo articolo

Il celebre servizio di streaming YouTube, esplicatosi in diversi spin-off, tra cui anche YouTube TV (che, negli USA, ha ottenuto nuovi pacchetti di canali in lingua spagnola), ha confermato l’avvio di un importante test per aiutare i creator a monetizzare, e prospettato, alla conferenza di sviluppatori della casa madre Google, l’arrivo di due importanti novità in ottica accessibilità.

La prima novità di questo middle-week di YouTube riguarda un’iniziativa a supporto dei creators che già nelle scorse settimane, se appartenenti al partner program di YT, hanno ottenuto l’estensione del sistema dei Super Thanks. Ora, a tale iniziativa si è aggiunto il test, con alcuni creators, relativo alla funzione “Channel Memberships Gifting”: quest’ultima consente a un utente di comprare più abbonamenti (5, 10, 20) a un Canale (che danno diritto a contenuti extra, badge di fedeltà, set di emoji personalizzate) in un solo acquisto, con YouTube che, poi, si premurerà di distribuirli, in forma di accessi gratis per 1 mese, a coloro che siano stati più fedeli nell’interagire con un dato Canale.

Il tutto avverrà semplicemente toccando sull’avviso “consenti regali” che apparirà durante lo streaming qualora qualcuno dovesse comprare degli abbonamenti da regalare e, nel caso si venga designati (cosa che non può avvenire per chi è già abbonato a un Canale), si ricerà una notifica via email e un messaggio personalizzato in chat e, a quel punto, senza spendere alcunché, si potrà godere dei vantaggi dell’abbonamento al Canale, col creator che riceverà comunque la sua compartecipazione (70/30 tra creator e YouTube) delle entrate per ogni acquisto fatto. Da segnalare che, in questa prima fase del test, non sarà possibile comprare gli abbonamenti da regalare lato mobile.

Nel corso dell’edizione 2022 del Google I/O, il colosso che controlla anche YouTube ha annunciato appunto in favore del servizio l’arrivo anche lato mobile di trascrizioni e traduzioni automatiche. Le prime, basate sui modelli di riconoscimento vocale dell’azienda usati anche per generare in automatico i sottotitoli, permetteranno – come nell’app Google Recorder – di leggere in forma di elenco le trascrizioni di quel che si guarda sullo smartphone, con una precisione che ovviamente sarà commisurata alla qualità del video attenzionato.

Nel caso dei sottotitoli tradotto in automatico, considerando che sempre più i contenuti di YouTube si guardano lato mobile, si è deciso di introdurre quest’opportunità: per avvalersene, se il creator – uploader del video ha previsto le didascalie per lo stesso, basterà recarsi nelle relative impostazioni, attivare la lingua preferita dopo aver settato l’opzione “Traduzione automatica” e poi godersi i sottotitoli nella propria lingua (o comunque in quella preferita).