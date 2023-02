YouTube si lancia nei podcast col test di molte funzioni

Ascolta questo articolo

Alcune diapositive interne trapelate nel Marzo scorso avevano confermato l’attenzione di YouTube per il mondo dei podcast: tale interesse è stato poi rinsaldato nel 2022 con la comparsa di una pagina di destinazione dei podcast (youtube.com/podcasts). Successivamente Mountain View ha divulgato le migliori pratiche per il podcasting e, ora, c’è nuovamente qualche sorpresa in serbo per questo settore di ascolto.

Podnews ha notato che YouTube ha silenziosamente lanciato, in forma ufficiale (support.google.com/youtube/thread/18138167), il test di alcune funzionalità che possono offrire ai podcaster tutto quel di cui hanno bisogno, dal caricamento dei contenuti alle metriche analitiche sugli stessi. Nello specifico, il test propone ad esempio, per coloro che vi sono abilitati, una nuova opzione per il pulsante che, in alto a destra nella Home di YouTube, propone la funzione di creazione (“Crea”) dei contenuti.

Alle opzioni a oggi disponibili, tra cui quella per creare post testuali, quella per caricare un video o per avviare un live streaming, ne verrà aggiunta un’altra, “Nuovo podcast“, che permetterà di caricare il podcast. A quel punto, nel menu dei contenuti, i creators vedranno anche la scheda “Podcast”. In aggiunta a ciò, nel menu cui si accede dai tre puntini, apparirà un’opzione ad hoc, “Imposta come podcas“, che permetterà di impostare come podcast le playlist esistenti, magari volte a raccogliere vari episodi del proprio programma.

Dulcis in fundo, su Desktop, YouTube Studio permetterà di visionare, attraverso apposite e dedicate schede informative, le analisi relative al proprio podcast, con resumè relativi ad esempio alle entrate, ai numeri del pubblico, e alle prestazioni del podcast. Nella pagina di presentazione dell’esperimento, YouTube precisa che sarà solo un piccolo numero di creators che potrà vedere questi cambiamenti, e che il tutto sarà possibile solo lato desktop.

Al momento, infatti, non ci sono avvisaglie che facciano intuire lo sbarco del test in questione, riguardante i podcast, anche lato mobile sulle interazioni Android e iOS di YouTube.