Google: su YouTube debutta la sezione Podcasts

Nel 2016 Google integrò, sulla piattaforma Google Play Music (di recente però chiusa, in favore della subentrante YouTube Music), la funzionalità podcast, segnando il suo ingresso in un settore all’epoca agli albori: nel 2018, l’impegno nel settore venne rinnovato, col varo su Android dello spin-off dedicato ai podcast, Google Podcast che, nel 2020, arrivò pure su iOS. Ora, ulteriori novità sembrano coinvolgere Google Podcast, interessando collateralmente (ma mica tanto) anche YouTube.

Secondo alcune segnalazioni giunte, sono in corso alcune prove che hanno portato ad apparire, su YouTube, la voce “Podcasts“, all’interno della sezione Esplora, ove sono già presenti le pagine “Tendenze, Musica, Film e spettacoli, Live, Giochi, Notizie, Sport, Formazione, Moda e bellezza“. Portandosi all’interno della nuova pagina, l’utente si troverà al cospetto di vari caroselli, ad esempio dedicati agli episodi più di tendenza, e alle playlist, per i “creatori di podcast popolari“, per i podcast “consigliati” e “popolari“.

Ognuno di questi caroselli può essere espanso ulteriormente, intervenendo su “Mostra tutti” (alias “Altro”. Al momento, nella sotto-sezione Podcasts sono elencati solo quelli video.

La parte restante della pagina Podcasts comprende diverse macro-categorie, come True Crime, Commedia, Musica e TV, Sport, e altro. Cliccando su una delle (non ottimizzate) miniature, ad esempio sul robottino verde, l’utente si troverà al cospetto il lettore di routine su Android, privo dei controlli di ascolto previsti per gli utenti Premium, con solo a disposizione diversi pulsanti ingranditi. Tra questi, spiccano quelli per apporre un like / Mi piace, settare al volo la velocità di riproduzione o salvare il contenuto.

Al momento, la novità (sui cui conto ci si chiede se porterà alla fusione tra YouTube e Google Podcast, o se quest’ultima continuerà a esistere come realtà a se stante), prevista sia per la versione web Desktop che per quella mobile, è in roll-out graduale, con la conseguenza che potrebbe capitare di non trovarsela ancora a disposizione in una delle manifestazioni di YouTube.