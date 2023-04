YouTube: scheda podcast e tante novità per i creators in merito a canali e live stream

YouTube, di proprietà del colosso della ricerca online Google, ha annunciato diverse novità per aiutare i creators nella gestione dei loro Canali e durante i live streaming. Nel contempo, è arrivata – lato web sempre sul Tubo – una scheda dedicata ai podcast.

Secondo quanto segnalato da alcuni utenti ai colleghi di 9to5Google, YouTube ha inserito la scheda “Podcast” sulle Pagine dei Canali, sia sul suo sito web che lato mobile. La nuova scheda si trova nel mezzo fra le schede già preesistenti “Live” e “Playlist”: al suo interno, sarà possibile consultare quelle playlist che i creators avranno configurato come podcast. Su YouTube Music “verranno visualizzati solo i contenuti contrassegnati come podcast“.

In tal modo, sarà possibile sfruttare la nuova scheda sia per incentivare i creativi a caricare nuovi episodi in forma di video, sia per scoprire quali, dei programmi che ascoltano, appariranno anche su YouTube Music (che di recente ha ottenuto i credits per brani e album ascoltati). Al momento la novità in questione risulta in diffusione, come test, presso alcuni utenti, dalla giornata di mercoledì scorso.

Google ha annunciato anche diverse funzionalità relative ai live streaming. Dopo aver testato con successo le reazioni a tempo per i video di lunga durata, ora ha abilitato (per impostazione definita, anche se dalla sala di controllo dei live, che fornirà anche statistiche sullo streaming, ciò si può disattivare) per i Canali (idonei) dei creators la possibilità di ricevere alcune Reactions in tempo reale durante i live streaming. Gli utenti e i creators potranno vedere che sono state rilasciate le Reactions, ma non si potrà vedere chi abbia reagito con quale Reaction, informazione coperta dall’anonimato.

I creators potranno anche avvalersi dell’automazione degli annunci che li aiuterà a capire il momento migliore per collocare un annuncio mid-roll: in alternativa, sarà possibile collocarli come prima manualmente. Per prendere al meglio le proprie decisioni, i creators disporranno in prova di una scheda con la quale potranno vedere quali formati di video (tra video, cortometraggi e live streaming) i propri spettatori prediligano sugli altri Canali. Già da ora, i creators possono creare post per i loro Canali sui tablet: è in corso il test per renderli visualizzabili sui tablet Android e nei prossimi mesi si medita di portare la novità pure sui tablet di Apple.