YouTube: nuovo player a schermo intero, novità referral per YouTube TV

YouTube, la celebre piattaforma di streaming multimediale di Google, attiva anche nel ramo della programmazione alternativa alle TV via cavo (di recente attenzionata con una gustosa promo), ha annunciato nelle scorse ore un importante roll-out lato mobile.

La prima novità in quota YouTube di questo middle-week riguarda la versione mobile della grande Y che, da qualche ora, sta ricevendo una novità non attraverso un aggiornamento della release messa a disposizione nell’App Store e nel Play Store, ma mediante una progressiva attivazione da server remoto. La miglioria sostanzialmente perfeziona la riproduzione a schermo intero dei video, rendendola meno ingombrante e con qualche funzione per la quale prima era necessario ricorrere alla modalità Ritratto (rimasta invariata).

Nello specifico, mentre prima per far comparire alcune feature era necessario swippare dal basso verso l’alto, ora nella nuova interfaccia di riproduzione a schermo intero, sotto la barra di riproduzione, messa un po’ più in basso, si trovano i pulsantini per il pollice su, quello verso (di cui, come noto, è stato celato il contatore, con annesse polemiche e add-on rimedianti per browser), quello per attivare o disattivare la visualizzazione dei commenti (per visualizzare i quali, prima, si doveva tornare alla modalità Ritratto, avviare i commenti, ruotare lo schermo in modalità orizzontale per, a visualizzazione a schermo intero in corso, poter visualizzare a destra i succitati commenti).

Tra le altre iconcine poste sempre in basso a sinistra, nel nuovo layout campeggiano anche quelle per salvare il video, es. in una playlist o per metterlo in coda, e quello per condividerlo mentre, in basso a destra, si trova il pulsante “Più Video” comprensivo di una copertina che suggerisce quali video saran riprodotti in seguito.

La sezione alta della nuova interfaccia di riproduzione a schermo intero, in roll-out per Android e iOS, mostra invece una freccia accanto al titolo del video, per accedere all’immutata visualizzazione dei capitoli o della descrizione del video mentre, nell’angolo alto di destra, il selettore che abilita la riproduzione automatica dei video in coda e quello per il mirroring sugli altri schermi risultano immutati, al contrario dell’icona dei tre puntini, che ha ceduto il passo a una rotellina degli ingranaggi, da cui accedere all’immutato menu comprensivo anche dell’opzione per variare la qualità della riproduzione.

Infine, per gli utenti USA abbonati a YouTube TV, ma con addebito in bolletta, è stato varato da Google un nuovo programma di referral, che permetterà di guadagnare, sempre in bolletta, un accredito di 20 dollari per ognuno dei 10 utenti che sarà possibile invitare, sino a un massimo di 200 dollari: i nuovi iscritti, tra le altre cose, beneficeranno a loro volta di uno sconto di 10 dollari sulla prima fatturazione.