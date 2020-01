YouTube: novità per YouTube Premium, gli eSport Activision, e YouTube TV

Google, tra i tanti servizi rientranti nel suo alveo protettivo, non manca mai a lungo di attenzionare la piattaforma di video-streaming YouTube, ed i suoi numerosi spin-off: in tal senso, ecco le novità appena rilasciate per YouTube Premium, per il tab YouTube Gaming, e YouTube TV.

La prima notizia youtubbiana di quest’avvio di settimana riguarda il servizio YouTube Premium che, come noto, permette di scaricare e riprodurre in locale, senza pubblicità ed anche in background, video e musica (in quanto inclusivo di YouTube Music Premium): secondo quanto confermato da alcuni abbonati (per il piano da 11.99 dollari al mese) a tale servizio, presenti in alcune nazioni (es. Canada, Australia, ma anche Norvegia, Svezia e Germania), navigando sul sito YouTube.com, verrebbe loro offerto l’abbonamento gratuito al canale di un Creator che, partendo dal piano base, pari a 4.99 dollari, offre alcuni benefici, come anteprime, contenuti esclusivi, badge, emoticons dedicate, commenti pinnati nelle sessioni Q&A, etc.

Al momento, tuttavia, secondo 9to5Google, la promo in oggetto sembrerebbe riscontrare qualche problema, dacché – nonostante tale offerta gratuita – alcuni sottoscrittori hanno si sono visti comunque richiedere l’importo previsto.

Non meno importante è quanto rivelato da Mountain View in termini di eSport, visto l’accordo appena siglato in partnership con la gaming house Activision Blizzard, per la trasmissione in esclusiva, mediante l’infrastruttura Google Cloud, oltre agli eventi di Hearthstone, dei campionati videoludici di Call of Duty e Overwatch. Infine, una novità anche in dote alla piattaforma di YouTube TV che, negli USA, permette anche di guardare diversi canali televisivi in diretta, via streaming, a fronte di un abbonamento mensile.

Sino a poco tempo fa, gli iscritti alla stessa non potevano avvalersene sulla propria consolle PS4 di Sony, visto che mancava un’app ufficiale per lo scopo: per fortuna, dopo le anticipazioni su Reddit di un ingegnere software di YT, l’app in questione è diventata effettivamente disponibile al download (col seriale UP4381-CUSA18680_00-YOUTUBETVSCEA000) nello store online della Playstation, con l’unico (quanto ovvio) requisito richiesto sostanziato nel possesso di un account attivo presso la piattaforma googleiana.