YouTube: novità per YouTube Music, problemi di buffering per YouTube TV

La piattaforma di video streaming di Google nota come YouTube, col passare del tempo, si è evoluta in complessità, ed in diverse emanazioni, moltiplicando l’eventualità che si manifestino, di tanto in tanto, degli inconvenienti, come appena accaduto a YouTube Music, con un fix già rilasciato, ed a YouTube TV, con gli approfondimenti del caso ancora in divenire.

La prima novità in tema YouTube messa in campo da Google riguarda lo spin-off YouTube Music che, nel Maggio scorso, ha beneficiato del supporto alle icone adattive, reso però problematico da un recente aggiornamento: nello specifico, gli utenti degli smartphone Pixel con Android 10, nell’optare per un’icona che fosse differente da quella standard, circolare, si vedevano rappresentato il logo del servizio in forma squadrata ma con angoli arrotondati, o all’interno di una lacrima. Con l’aggiornamento 3.43 distribuito nel Play Store di Android, il logo di YouTube Music conserva quelle forme, ma le rende più grandi, di modo che possano integrare tratti più marcati e spessi, per un risultato finale di più facile lettura.

Sempre nel medesimo update, ovvero nella release androidiana 3.43 di YouTube Music, la modalità scura arriva anche nelle impostazioni, in precedenza conservatesi con lo sfondo bianco: in conseguenza di ciò, sparita anche l’intestazione “Generale”, i testi delle sezioni sono resi in grigio con i loro titoli in bianco, ed i selettori accanto – predisposti alle relative attivazioni – passano dal verde al blu.

Infine, YouTube TV. Il servizio, varato nel Marzo del 2017 per consentire un pratico accesso, su ogni device, ai contenuti originali della grande Y, ed a una selezione di programmazioni tratte da network che, abitualmente, trasmettono via cavo (es. Fox News), sembra palesare qualche problema di buffering sin dal 22 Novembre scorso.

L’ammissione è arrivata, su Reddit, da un portavoce della piattaforma che, salvo poi assicurare l’impegno ad analizzare e risolvere il tutto, ha circoscritto l’inconveniente agli utenti della programmazione Spectrum intenti a fruirla tramite dispositivi Android TV o Roku TV: il difetto, curiosamente, non figurerebbe sui device mobili che si avvarrebbero, per lo streaming, del protocollo QUIC in luogo del tradizionale TCP.

In compenso, forse per farsi perdonare, o per guadagnare nuovi utenti al servizio, Google ha iniziato ad offrire – proprio agli iscritti a YouTube TV – mediante un coupon spedito in mail, 3 mesi di prova gratuita verso il servizio YouTube Premium, comprensivo di Music Premium (niente pubblicità, ma canzoni anche off-line o in background), contenuti Originals, e anteprime di show e spettacoli. L’unico requisito per avvalersene è quello di non aver mai provato prima il servizio in questione.