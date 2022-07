YouTube Music: supporto ai controlli multimediali di Android 13, in sviluppo il timer di spegnimento

Ascolta questo articolo

Nelle scorse ore, Google, reduce da una serie di migliorie anche su Foto, ha rilasciato una nuova versione di YouTube Music con diverse novità, già palesi ma anche in sviluppo per una futura messa a disposizione.

La nuova release di YouTube Music reca il numero 5.16 ed è scaricabile dallo store del robottino verde (Play Store), da un qualsiasi altro store indipendente (come nel caso di Aptoide, Aurora o Uptodown) e dalla repository online di ApkMirror (in formato apk). Indipendentemente dalla sorgente dalla quale verrà tratta la versione migliorata di YM, quest’ultima innanzitutto supporta i nuovi controlli multimediali introdotti da Android 13 con le API 33.

Ciò si è tradotto, nel caso di YouTube Music, nel Play incluso in un cerchietto con annessa animazione per la transizione tra gli stati di riproduzione-pausa, in uno square a destra con le due lineette verticali della Pausa, e nella barra di avanzamento che scorre tra l’indietro e l’avanti con, alla sua destra, nell’angolino basso, i pulsanti per la ripetizione e lo shuffle (riproduzione casuale).

Analizzando tramite JEB Decompiler la medesima versione di YouTube Music per Android, release 5.16, i redattori di 9t05google hanno scoperto tra le sue righe di codice dei riferimenti a una funzione in precedenza presente su Google Play Music, e già in dote a molte piattaforme rivali, come Spotify e Apple Music. Nello specifico, si tratta di un timer di spegnimento, utile per programmare le pause o per addormentarsi con la propria musica preferita (evitando che continui a riprodursi nel mentre si dorme).

Lo sleeper timer di YouTube Music, che potrebbe assumere la forma di un foglio basso nella finestra relativa ai controlli di riproduzione, dovrebbe indicare il tempo rimanente allo stop della musica, con la possibilità di aggiungere altri 5 minuti di ascolto o di annullare del tutto il timer: al momento non è chiaro da quale punto si accederà al timer, se dall’icona dei tre puntini nell’angolo alto di destra, o assieme ai comandi (radio, scarica, condividi, aggiungi alla playlist etc) che appaiono allorquando si tien premuta una copertina.