Google Foto: stampe anche in Italia, scorciatoia per screenshot in roll-out

Una delle piattaforme cui Google destina costantemente più attenzioni è senza dubbio quella di Foto, che permette di organizzare e condividere rapidamente immagini e video, sia in locale sulla memoria del dispositivo, che in remoto, sul cloud di Drive offerto da Mountain View (senza più il backup illimitato). Proprio tale piattaforma ha appena beneficiato di due importanti novità.

La prima miglioria riguarda anche l’Italia visto che, da oggi, in 28 paesi europei tra cui il nostro, sarà possibile richiedere e farsi spedire al proprio indirizzo stampe fotografiche, su tela, e fotolibri con le foto selezionate. Per le stampe fotografiche (ad oggi non ancora listate sul “Negozio di stampa”: photos.google.com/printstore) , i formati disponibili sono davvero tanti (dal 10×10 al 60×90) partendo dalla cifra di 0.15 centesimi a stampa.

Per la stampa su tela, con un risultato assimilabile a quello di un quadro, tanto che sarà possibile anche scegliere (nero, bianco, blur dell’immagine) la colorazione del bordo, si parte da 27.99 euro a stampa, nei formati 20×20 o 75×100 cm. Per i fotolibri si parte da 14.99 euro: l’utente può selezionare sino a 245 foto e, in ogni pagina, includere collage e, soprattutto, didascalie. Con la copertina morbida, il formato sarà 18 x 18 cm) mentre, con la copertina rigida, si salirà a 23 x 23 cm.

In fase di distribuzione via attivazione da server remoto (quindi, senza la necessità d’aggiornare l’app) sulle versioni 5.97 e superiori dell’app risulta essere la seconda novità di Google Foto che, in tandem con particolari launcher (es. Nova launcher, Pixel launcher, sulla One UI di Samsung, etc), sta accogliendo, in aggiunta a quelle già esistenti, nella parte alta della relativa finestra pop-up, una nuova scorciatoia (shortcut).

Quest’ultima si paleserà dopo una lunga pressione dell’icona di Google Foto sulla homescreen e darà accesso agli screenshots, “anche se non sincronizzati con il cloud personale”, acquisiti e/o presenti sullo storage locale del dispositivo Android implementato.