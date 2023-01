YouTube Music: restyling "Now playing" sparito su Android, filtri umore introdotti lato web

Ascolta questo articolo

YouTube Music, la piattaforma di Mountain View nata sulle ceneri del vecchio Google Play Music, sta ricevendo nelle ultime settimane diversi cambiamenti, tra cui, nella versione web, un gradiente meno sfumato di quello comunque presente anche su Android e una rivisitazione della scheda Libreria sempre in linea con quanto previsto su Android. I cambiamenti per questa piattaforma, però, non sono terminali.

Chiuse le iscrizioni al programma di feedback “Listening Room” dopo appena 24 ore, a causa di una “travolgente” risposta da parte degli utenti, negli scorsi giorni la riprogettazione della schermata “Ora in riproduzione”, introdotta su Android a Novembre (e non ancora presente su iOS), è sparita, col conseguente ritorno, a partire dalla release 5.40.52, della vecchia interfaccia. Quest’ultima di distingue per la scomparsa di “Riproduzione da…”, il ritorno in alto a destra del menu di overflow, il nome del brano attorniato da pollici su e giù, il play-pausa di nuovo in tema col resto del player e l’artista non più allineato sulla sinistra.

Un altro cambiamento molto importante ha riguardato la versione web di YouTube Music che, un po’ come avviene in quella visualizzata sui tablet, pone a sinistra, sotto la barra principale della piattaforma (inclusiva delle voci Home, Esplora, Libreria, Ricerca), una barra delle attività con i filtri degli stati d’animo.

In pratica, con tale barra, basta scegliere un mood in particolare, ad esempio Allenamento, Concentrazione, Relax, Ricarica, Tragitto giornaliero, perché il feed si aggiorni, mettendosi a visualizzare album, canzoni e playlist in argomento con lo stato d’animo / mood selezionato. Assieme a tale cambiamento, con la scelta di uno specifico stato d’animo, YouTube Music va anche a cambiare, adattandola al contenuto scelto, l’immagine di sfondo che appare in alto.

Ovviamente, è possibile tornare indietro, al normale feed principale, cliccando nuovamente sullo stato d’animo scelto (che in tal modo viene “disinnescato”).