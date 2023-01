YouTube Music: Listening Room per testare in anticipo le novità con 1 anno di abbonamento gratis

Ascolta questo articolo

Di recente YouTube si è resa protagonista del varo di diverse novità, ma altre ne sono in arrivo a quanto pare per YouTube Music che, in tal senso, ha varato un’iniziativa per avvalersi della collaborazione dei suoi utenti.

La piattaforma, concorrente di Spotify e che ha preso il posto di Play Music, ha annunciato il programma “Listening Room” con lo scopo di plasmare l’app sui desiderata sui suoi utilizzatori. In pratica, Listening Room funzionerà come le premiere cinematografiche cui vengono invitati critici, e campioni di spettatori, per valutare la potenziale riuscita di un film e adottare dei correttivi per far funzionare al meglio la storia che si racconta. Nel caso specifico di YouTube Music, alcuni utenti selezionati potranno avere accesso anticipato a future funzionalità e poi verranno aggiunti a un esclusivo gruppo su Discord, ove dialogheranno col team di prodotto di YTM per fornirgli feedback e partecipare a sondaggi su ciò che hanno sperimentato.

La ricompensa di tale impegno non mancherà, a sarà rappresentata da un anno di abbonamento gratuito proprio allo spin-off di YouTube dedicato all’ascolto audio, YouTube Music.

Per far parte degli utenti selezionati per la Listening Room bisognerà confermare di essere amanti della musica, precisando, tra 7 tipologie possibili, a quale fattispecie di musicofilo si appartenga. In seguito, si dovrà usare per un anno YouTube Music come applicazione musicale preferita, potendone comunque usare di corredo anche altre assieme. Come detto, via conversazioni e sondaggi si dovranno fornire regolari feedback su quanto sperimentato e, ovviamente, non mancherà una clausola di riservatezza visto che ci si impegnerà a non registrare, immortalare o condividere le conversazioni col team di sviluppo o a divulgare – all’esterno del gruppo Discord cui si aderisce durante questo programma – le funzioni testate.

Nel processo di registrazione per candidarsi a partecipare alla Listening Room di YouTube Music, disponibile presso i moduli di Google (tinyurl.com/listening-room), vengono richieste molte informazioni, anche anagrafiche sull’utente (grado di istruzione, dove si vive, se si vive da soli o meno), sull’ascolto di contenuti audio di altro genere, come podcast, audiolibri e interviste, sulla fruizione (e dove) del formato dei video brevi. La curiosità di YouTube Music arriva fino al chiedere all’utente con che frequenza usi ascoltare musica su un ampio assortimento di dispositivi (telefono, smartwatch, speaker, pc, etc) e a quale servizio (es. Tidal, Deezer, Spotify, etc) si sia abbonati o si stia per farlo.