YouTube Music: guadagna terreno la riprogettazione delle playlist

Da quando nel 2020 è stata chiusa Google Play Music, l’erede designata YouTube Music ha subito diverse modifiche, anche in tema di interfaccia, basti pensare, di recente, ai pulsanti in stile Material You e al restyling per la scheda della Libreria. I cambiamenti al layout però non sono ancora finiti, anzi.

Secondo Android Police e 9to5Google, Mountain View sta distribuendo una ri-progettazione delle playlist che ricorda non poco quella per gli album vista a Giugno. Nello specifico, si tratta di una rivisitazione che aveva iniziata a far capolino già a Luglio, anche se all’epoca era limitata ai tablet Android mentre, ora, risulta più diffusa, in particolar modo tra gli smartphone del robottino verde (con la versione per iOS che sembra farsi attendere ancora).

Il nuovo layout, che su YouTube Music è stato studiato per le playlist sia caricate (uploadate) che curate redazionalmente, è meno disordinato di quello precedente che poneva accanto alla copertina della playlist info quali il nome del relativo autore e il nome della playlist stessa: ora, invece, si nota una copertina prominente in alto e, sotto di essa, le informazioni già menzionate in precedenza.

Un altro cambio è quello ai pulsanti. Prima, sotto le info dell’uploader c’erano dei pulsantini, dedicati a funzioni come quella per scaricare e modificare le playlist, mentre alle funzioni Shuffle e Play (Riproduci) erano assegnati due prominenti pulsanti rettangolari. Col nuovo look, sotto la descrizione della playlist si nota un bel pulsante circolare per il Play, accanto al quale, un po’ a destra, un po’ a sinistra, vi sono i pulsanti per condividere l’album o la playlist, e per modificare, o scaricare la stessa.

Nel nuovo restyling, però, c’è un piccolo problema, fastidioso per coloro che sono soliti rimescolare i brani di una playlist: la funzione Shuffle ora non è immediatamente accessibile, ma va cercata, essendo stata “nascosta” nel menu d’overflow che si apre andando a toccare l’iconcina dei 3 punti verticali posta a destra del tasto di condivisione.