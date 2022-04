YouTube: malfunzionamenti, tante novità per Youtube Music

Più o meno nelle stesse ore in cui Spotify accusava dei problemi, anche YouTube ha avuto non pochi malfunzionamenti§: in compenso, la nota piattaforma multimediale di Google ha serbato anche diverse novità per YouTube Music, al centro anche di una certa confusione a proposito del Picture-in-Picture.

Intorno alla tarda serata del 12 Aprile, diversi utenti hanno lamentato, presso il portale product-reviews.net – problemi su YouTube adoperato tramite smart tv o browser web, tra cui frequenti disconnessioni, l’incapacità di collegarsi al proprio account e, se già loggati, malfunzionamenti altro genere: in particolare, nel tentativo di aprire il proprio profilo partiva un caricamento infinito, la barra laterale non compariva e, dopo pochi minuti di visione di un video, si manifestava un errore.

Nell’attesa che l’account ufficiale su Twitter di YouTube fornisca lumi sull’accaduto, Mountain View ha ufficializzato una vagonata di novità per YouTube Music, nei giorni scorsi al centro anche di un curioso botta-e-risposta con gli utenti, al termine del quale è apparso più o meno chiaro che il Picture-in-Picture sia stato tolto (come test) dall’app standard, e che sia in corso di roll-out sì, ma solo per YouTube TV (l’alternativa di Big G alla tv via cavo).

In tema di novità, YouTube Music ha migliorato gli algoritmi che presiedono alla compilazione delle playlist “Mix” e delle Radio compilate in base a una canzone in riproduzione, in modo che garantiscano una maggior diversità di artisti, rivelando che la cosa è stata apprezzato dagli utenti, che hanno scoperto più brani dalle playlist, e hanno apposto più apprezzamenti. D’ora in poi, toccando uno dei brani che appaiono nella ricerca, partirà solo la riproduzione di quel dato brano e non più la creazione di una playlist Radio, sebbene sia ancora comunque possibile – operando dalla coda relativa ai prossimi brani – attivare la riproduzione automatica.

Coloro che ascoltano “musica adatta alle famiglie” troveranno, nella parte alta del loro feed in Home, uno scaffale contenente dapprima un Mix famiglia (con brani nuovi e preferiti) personalizzato e poi altre playlist adatte: sempre in favore del target familiare saranno sperimentate in futuro altre novità, come una miglior integrazione con le smart tv o le consolle da gioco.

Proprio su consolle e smart TV migliorerà l’esperienza d’uso di YouTube Music, con lo scaffale “Ascolta di nuovo” che mostrerà più risultati, essendo stato purgato dai duplicati: nell’iterazione per WearOS (quindi sugli smartwatch) non è più necessario barcamenarsi tra la riproduzione casuale, ma solo delle playlist, e quella ordinata, della musica scaricata che – ora, invece – può essere riprodotta anche in modo causale.