YouTube: in test una nuova interfaccia per la sezione della descrizione

Era il Maggio scorso quando YouTube, la piattaforma di video sharing di Google rilasciò il nuovo layout caratterizzato da miniature più grandi per le clip nella sezione dei “Prossimi video”, e dall’area dei commenti spostata in alto, appena sotto i pulsanti per i Like/Dislike, e la barra del Canale, col nome dello stesso, lo stato dell’iscrizione ed eventuali articoli in vendita.

Col tempo, sempre più utenti hanno segnalato come tale organizzazione degli spazi sfavorisse la descrizione dei video, nella quale spesso il Creator includeva informazioni importanti, oltre a collegamenti ed hashtag. Per tale motivo, YouTube, facendo tesoro dei feedback ricevuti, ma anche per svecchiare ulteriormente il layout di un’app spesso rimasta al passo rispetto al resto dell’ecosistema googleiano, ha inaugurato un test A/B coinvolgendo pochi utenti sulla piattaforma Android.

Il focus del nuovo test di YouTube riguarda, appunto, l’area della descrizione, attualmente nascosta (e quindi sovente dimenticata) dietro il tap sulla freccia verso il basso, posta sotto la miniatura del video, nell’angolo inferiore di destra: con la soluzione attualmente sperimentata, sarà possibile continuare a guardare il video in background, nel mentre poco sotto, in una finestra che ricorda un foglio dagli angoli arrotondati in stile pergamena, viene incluso il testo della descrizione.

L’utente, secondo gli screenshot condivisi in Rete da 9to5Google, eseguendo lo swipe di questo “foglio” verso l’alto, potrà espanderlo a schermo intero, nell’ambito di una finestra che, in cima, recherà a sinistra l’icona ed il nome del canale (es. di PTXofficial nell’esempio condiviso) e, a destra, il pulsante ad X necessario a richiuderla ed a tornare alla situazione precedente.

Come accennato la modifica in questione, volta a paragonare l’interfaccia attuale della descrizione con quella in lavorazione, non è ravvisabile da tutti nella propria applicazione di YouTube per Android, essendo stata rilasciata, presumibilmente via attivazione da server remoto, ad un ristretto numero di utenti, dai cui riscontri dipenderà la sua eventuale, o meno, implementazione stabile.