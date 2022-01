YouTube: in sviluppo il loop dei singoli capitoli

Nel Maggio del 2020, la piattaforma di video-streaming YouTube introdusse il sistema per la suddivisione dei video in capitoli, o blocchi, che ha apportato un grande vantaggio in merito ai video lunghi, perché ha permesso di scartare da subito le parti irrilevanti, soffermandosi in un istante su quelle di proprio interesse. Risale all’estate del 2021, invece, l’abilitazione del client mobile di YouTube alla funzione, già in essere sulla versione desktop, che permetteva di riprodurre i video in loop.

Proprio la versione del loop sembra destinata, lato mobile, a ibridarsi con quella dei capitoli. A darne notizia è il gruppo di programmatori di XDA Developers che, nella loro sessione settimanale di reverse engineering (sbobinamento del codice), hanno scoperto un elemento interessante nella release 17.0136 di YouTube per Android, appena messa a disposizione nel Play Store del robottino verde googleiano.

Nello specifico, dall’analisi del codice sono emerse due stringhe che lasciano intendere come in futuro potrebbe essere possibile ripetere non tutto il video, come magari torna utile quando si tratta di una raccolta musicale, ma solo una porzione o, appunto, un capitolo dello stesso, magari per prendere appunti o capire meglio una certa sezione di una video-lezione, o per seguire meglio i passaggi di un tutorial, ad esempio riguardante un qualche procedimento fai-da-te.

In particolare, la stringa Chapter repeat is on dovrebbe permettere di attivare la funzionalità per la ripetizione del singolo capitolo, mentre la stringa Turn Off dovrebbe, all’inverso, consentire di disattivarla (magari nel caso fosse già attiva). Ciò renderebbe molto più semplice il soffermarsi su un dato punto del video, senza doverlo riprodurre interamente, o senza dover riportare il cursore di scorrimento manualmente sul punto interessato.

Allo stato attuale, però, viene spiegato, la funzione per il loop dei capitoli non è attiva né visibile, essendo ancora in sviluppo e, quindi, per avvalersene occorrerà attendere uno dei prossimi aggiornamenti.