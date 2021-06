Google: novità in sviluppo per Maps, in rilascio per YouTube mobile

Anche lontana dai clamori dell’ormai trascorso evento Google I/O, il colosso di Mountain View continua a lavorare su alcune delle sue più celebri piattaforme, puntando a un leggero restyling per una sezione centrale di Maps, e mettendo a disposizione di più utenti la funzione, in via di rilascio su YouTube mobile, del Loop.

Nel mentre la Stanford University prosegue con l’implementazione di Orbis, un sistema di geo-navigazione ideale per spostarsi, qualora si fosse ai tempi dell’impero romano, Google Maps, quella vera, è sul punto di introdurre una nuova interfaccia per la schermata che appare allorché si programma un itinerario, ovvero quando si progetta di spostarsi da un punto A ad un punto B.

Le schermate emerse in rete nelle scorse ore vedono messa in primo piano la mappa con l’itinerario calcolato mentre, nella parte bassa, sarebbero spostate le informazioni relative a quanto tempo ci si impiegherà scegliendo un particolare mezzo di trasporto (es. piedi, auto, autobus, etc). Nell’attesa che la nuova interfaccia per la pianificazione dell’itinerario venga distribuita in un prossimo aggiornamento per Maps, Google ha incrementato la distribuzione di una novità in favore degli utenti mobili di YouTube.

La celebre piattaforma dedicata ai video da tempo ospita sul web la funzione “Loop” che permette di riprodurre ininterrottamente uno stesso contenuto (dopo aver fatto tasto destro sul video, e scelto l’opzione in oggetto dal menu che compare). Qualcosa di simile è in avvistamento, dopo gli esordi delle scorse settimane, anche lato mobile, nell’app per Android.

A implementazione portata a compimento per tutti, per riprodurre un video ininterrottamente (magari una playlist con copertina statica, una serie di contenuti sussurrati ASMR o di tipo ambient), basterà accedere al menu a scomparsa, che appare quando si tippa l’icona dei tre puntini in alto a destra sulla schermata del video: a quel punto, tra la voce Qualità e quella relativa ai Sottotitoli, vi sarà Loop Video, ovvero Ripeti video.