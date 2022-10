YouTube: in roll-out restyling, pinch-to-zoom, ricerca precisa e ambient mode

Ascolta questo articolo

Dopo le notizie relativo all’arrivo degli handle e di corposi rincari per i propri abbonati, YouTube, attraverso un post del suo responsabile di prodotto, Neal Moha, ha annunciato sul suo blog ufficiale una serie di corpose novità, che vanno da quelle più estetiche e di corredo, a quelle più di sostanza.

In tema di look, mutuando gli insegnamenti del Material You, si è puntato a minimizzare le distrazioni attraverso la revisione dei pulsanti relativi alle azioni frequenti Mi piace, Condividi e Scarica: i link nelle descrizioni sono diventati pulsanti, mentre nelle miniature ora gli angoli appaiono smussati. Il pulsante Iscrivi non è più rosso ma, sulle pagine dei canali o la finestra di visualizzazione, appare con una forma diversa e ad elevato contrasto.

Prendendo spunto dalla “luce che gli schermi proiettano in una stanza buia“, sfruttando il meccanismo del campionamento dinamico del colore, è stata introdotta la ambient mode che permette, sia sul web che nell’app, ai colori di sfumare da quelli prevalenti nel video al nero. Sempre lato app, web, ma anche su Smart TV, ora il tema scuro sarà ancora più scuro, per mettere più in risalto i colori dei video. Passando alle playlist, queste ultime acquisteranno maggiori dettagli, e gli stessi trattamenti del colore poc’anzi menzionati.

Dopo i test condotti per lunghi mesi assieme agli utenti del piano YouTube Premium, alcune novità elencate su youtube.com/new ora sono state distribuite a tutti gli utenti. In primis, sia sui dispositivi Android che su quelli iOS, si parte col pinch to zoom grazie al quale basterà pizzicare e rilasciare le dita su un video per ingrandirlo (e fare l’inverso per rimpicciolirlo) per continuare a guardarlo nella nuova dimensione di zoom scelta.

Oltre e a ciò, lato mobile e web, arriva la ricerca precisa, che permette di trovare il momento esatto oggetto del proprio interesse. Per farlo, basta toccare il cursore di avanzamento del video per vedere apparire il carosello dei relativi fotogrammi: a quel punto, basterà toccarne uno per entrare nello stesso e riprodurre da quel punto preciso.