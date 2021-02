YouTube: in roll-out l’accesso semplificato alla funzione "Radio"

Erede di Play Music, YouTube Music è la piattaforma di Google dedicata al music streaming, regolarmente aggiornata sin dalla sua nascita: ormai messo a regime il nuovo layout a griglia per la visualizzazione degli album, è stato tempo di semplificare l’accesso a una vecchia ma utile funzione, quella delle stazioni radio.

Introdotta nel 2015, la funzione YouTube Radio si occupava, all’epoca, di generare un flusso video ininterrotto, basato sul video in riproduzione, sfruttando gli algoritmi di Google per mostrare clip che fossero di potenziale interesse per l’utente. Oggi, al tempo del music streaming, la stessa funzione genera una coda di brani in riproduzione: per accedervi, sino a poco tempo fa, le strade erano solo due.

Si poteva procedere nel tener premuta una canzone in una playlist, sino a far comparire un menu con varie voci, inclusa quella per la stazione Radio, oppure si poteva accedere alla stessa funzione attraverso il menu a scorrimento, dall’icona dei 3 puntini sovrapposti in verticale: a tali “strade”, ancora presenti, se ne aggiunge ora un’altra, per semplificare la ricerca e l’ascolto di musica che possa piacere, attraverso un update in corso di roll-out, che coinvolgerà la versione mobile (Android/iOS) e web di YouTube Music.

Nell’update in questione, la funzione della stazione Radio risulta essere raggiungibile anche tenendo premuta la copertina di un album: a quel punto, alle tre voci già esistenti, per condividere il brano in riproduzione, scaricarlo per l’ascolto off-line sì da risparmiare il traffico dati, aggiungerlo a una delle proprie playlist, se ne è aggiunta una quarta.

La nuova voce, denominata “Avvio radio“, rappresentata dall’icona di un’onda che si propaga nell’aere, fa comparire in basso un pop-up inerente, seguito dopo qualche istante dalla coda, esplorabile, riorganizzabile come ordine della sequenza d’ascolto, dei prossimi brani in riproduzione, per ognuno dei quali si potrà anche consultare anche il relativo testo o scorrere la sezione “correlati” (artisti simili, altri contenuti dello stesso artista, etc).