YouTube: in arrivo il codec AV1 per gli streaming, rincaro per YouTube TV

Dopo il recap delle abitudini di ascolto invernali, YouTube ha annunciato un significativo rincaro per il suo servizio di abbonamento TV e, nel contempo, secondo voci di settore, si avvia a introdurre finalmente il supporto a un atteso codec in favore dei live streaming.

Partendo da YouTube standard, le novità in rilascio sono ben due. La prima non è stata comunicata ufficialmente, ma è stata anticipata dallo streamer EposVox, secondo il quale è imminente l’introduzione del supporto al codec AV1 per gli streaming live. Tale codec, sviluppato dalla Alliance for Open Media, AOM, è caratterizzato da una maggior efficienza rispetto ai rivali H.264 o VP9, tal che si potranno effettuare streaming in qualità 4K a 60 frame per secondo meno pesanti.

Ciò di certo avvantaggerà anche gli hardware meno potenti ma, soprattutto, sarà supportato dalle GPU di nuova generazione introdotte nel 2022 tanto dal chipmaker AMD (le Radeon) quanto dallo storico rivale Nvidia (ad esempio, le RTX40). Un altro motivo, poi, che incentiva l’uso di questo particolare codec, dal lento ma costante implementamento, è il fatto che sia royalty free e quindi non richieda alcun pagamento per essere adottato.

Attualmente, il poco noto in Occidente HandBrake supporta questo codec, come pure Discord (a patto che si usino le Nvidia RTX 40 e si abbia un abbonamento Nitro). Per il resto Twitch ancora non ne fa uso e lo stesso si può dire, per ora, di YouTube che, salvo cambiar idea a breve (come visto), in passato ha permesso per qualche tempo di caricare video codificati in AV1.

L’altra novità riguarda YouTube TV. Negli scorsi giorni, la piattaforma ha pubblicato alcuni post dal suo account ufficiale presso Twitter, con i quali ha avvisato gli abbonati a YouTube TV (servizio che per molti americani è un’alternativa alla TV via cavo laddove quest’ultima non arriva) che ci sarà un aumento del costo mensile, il primo dopo 3 anni, che salirà da 64,99 a 72,99 dollari al mese. La motivazione addotta per questo rincaro, è che la società continua a investire per garantire un servizio di qualità, e in considerazione dell’aumento dei costi per i contenuti.

Il nuovo listino è già valido dal 16 Marzo per i nuovi abbonati, mentre per quelli già iscritti sarà effettivo dal 18 di Aprile. Nel caso si reputasse tale rincaro incompatibile con le proprie finanze, è possibile disiscriversi, precisa YouTube, in qualsiasi momento. La buona notizia è che “il prezzo del componente aggiuntivo 4K Plus da $ 19,99 al mese a $ 9,99 al mese“.