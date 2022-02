YouTube: esteso il test del picture-in-picture su iOS, test commenti su Desktop

Fiore all’occhiello di Google, YouTube è sempre al centro dell’attenzione per qualche novità attesa, come avvenuto nelle scorse ore, quando ha esteso il periodo di attivazione per un apprezzato test in corso dalla scorsa estate per gli utenti iOS, al quale si aggiunge un altro test, però riguardante gli utenti dell’iterazione desktop.

Lo scorso Agosto, Google annunciò il varo di un test, che avrebbe dovuto concludersi il 31 Ottobre, che avrebbe permesso agli utenti iOS di YouTube Premium di guardare i video in una finestra picture-in-picture (PiP) nel mentre magari facevano altro, su una diversa applicazione del proprio iPhone. Per avvalersi di tale modalità, avviato un video in PiP, era sufficiente premere Home o scorrere verso l’alto, tenendo conto che, se nel frattempo ci fosse stato il blocco dello schermo, il video riprodotto nel mini-player si sarebbe messo in pausa (potendolo però riavviare dai relativi controlli multimediali che, come sempre, appaiono nella lock screen).

La funzione in questione, per testare la quale era possibile richiedere l’apposita attivazione (con l’eventualità di malfunzionamenti nella prima ora, e che fosse necessario disinstallare e reinstallare l’app nel caso i problemi perdurassero) alla pagina youtube.com/new, è stata poi prorogata nel suo periodo sperimentale a ogni scadenza, e la stessa cosa è stata appena fatta nelle scorse ore, fornendo una nuova dead line per il 14 Marzo, quando potranno avvalersene gli utenti paganti in ogni parte del mondo.

Nella stessa data, fa sapere il portale 9to5Google, arriverà anche un’altra novità in quota YouTube, grazie alla quale gli utenti statunitensi non paganti di YouTube per iOS potranno guardare – senza costo alcuno grazie al supporto della pubblicità tramite gli annunci – i video nella modalità Picture-in-Picture, con un’ulteriore rinuncia rappresentata dal non poter riprodurre in background i contenuti musicali.

Nell’attesa, la piattaforma di multimedia-sharing di Google si è cimentata anche in un altro test, questa volta inerente alla facoltà di “leggere i commenti mentre guardi i video sul desktop“: tale esperimento, per il quale si può chiedere l’attivazione nel caso non si sia aderito all’altro test di cui sopra, prevede che, sotto il player ma accanto alla descrizione del Canale del video, appaia un pulsante premendo il quale verranno visualizzati, a destra del video (mentre ad oggi i commenti sono visualizzati sotto), in una finestra scorrimento, i feedback degli utenti.