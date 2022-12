YouTube annuncia novità anti spam e per i creators

Ascolta questo articolo

Di recente, YouTube ha introdotto, per l’iterazione Music, ha novità molto attesa nel selettore dell’output audio, in favore degli utenti che abbiano Android 13: trascorse poche ore, è già tempo di altre novità in seno al celebre streaming service di Google.

La pagina di supporto di Google ha appena condiviso alcune novità interessanti in corso di rilascio. La prima, dedicata ai creators, o comunque a chi sia solito caricare video su YouTube, fa un po’ di chiarezza sul processo di caricamento ed elaborazione pre-pubblicazione dei video. Tale fase si suddivide in due step: il primo, ovvero il caricamento online del video, ha sempre avuto la stima del tempo necessario per l’upload mentre il secondo step, l’elaborazione del video per pubblicarlo alla miglior qualità, era privo di tale indicazione.

Con il roll-out in corso, in favore di tutti gli account, si beneficerà dell’indicazione di quanto tempo servirà per rendere disponibile il video in generale, con precisazioni su quanto tempo mancherà perché ciò accada in qualità standard, in qualità alta definizione, o in qualità 4K.

L’altra novità annunziata da Google per YouTube riguarda gli spammer. Innanzitutto, è stato riferito di come siano stati migliorati gli algoritmi per scovare i bot nelle chat dal vivo, per reprimere l’impersonificazione di altri creators, e scovare lo spam nei commenti. Proprio in relazione a tale piaga, Google ha reso noto il varo di un sistema di avviso e time out: in particolare, quando si ravviserà che un utente abbia pubblicato un commento che viola le regole della piattaforma, gli si notificherà un avviso.

Nel caso sia recidivo e prosegua in questa condotta, gli si bloccherà la pubblicazione dei commenti per 24 ore: secondo l’azienda, tale procedura, testata internamento, ha dimostrato una riduzione della probabilità che si condividano di nuovo commenti in violazione delle regole. A oggi, però, questa novità fa il suo esordio solo con i commenti rilasciati in lingua inglese, sebbene sia stato messo in conto di estenderla nei prossimi mesi anche ad altri idiomi.