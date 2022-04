YouTube: al varo novità in favore dei creators, piccolo restyling su Music

Messe a regime alcune novità in favore degli Shorts, la nuova tornata di migliorie di YouTube va a coinvolgere per lo più i creators, mettendo loro a disposizione un “aiuto” per migliorare i sottotitoli, e una rinnovata sezione di dati statistici di ricerca, che intervengano nel direzionare meglio i loro sforzi. Il tutto al netto di un piccolo (e presunto) test che, invece, va a riguardare i caroselli nello spin-off YouTube Music.

La prima novità in salsa YouTube, dopo la panoramica offerta a Novembre, riguarda le nuove statistiche per la ricerca messe a disposizione dei creators nei mercati di UK, USA, Australia, Canada e India (altri mercati dovrebbero seguire a breve), grazie a un roll-out, da ultimarsi entro Aprile. Per usare le nuove serie di dati, utili a indirizzare meglio i propri sforzi creativi e le strategie di marketing, basta portarsi su YouTube Studio per desktop e seguire il percorso “Analytics”>”Ricerca”.

Qui l’utente potrà vedere quali siano gli argomenti che interessano maggiormente i suoi visitatori, il traffico raccolto per ogni query dal proprio Canale (con annessa valutazione “Content Gap“, che evidenzia le query che non portano molte corrispondenze), e il volume di ricerca complessivo totalizzato. Con questa parte di dati, la speranza di Google è che l’utente possa direzionare le energie creative per realizzare contenuti che siano più in linea con quelle query “che non sono attualmente servite dai video disponibili nell’app“.

Infine, magari per scoprire quali siano le ricerche “Come fare per” più popolari sulla piattaforma, vi sarà anche la serie di dati “Ricerche su YouTube” che, in base alle varie parole chiave date in pasto, spiegherà quali siano le ricerche più comuni.

Con TikTok che sta rendendo i sottotitoli automatici disponibili in tutte le sue clip, YouTube non vuol perdere terreno sul piano dell’accessibilità nei confronti del temibile rivale. Ipso facto, il CPO (chief product officer), Neal Mohan, della piattaforma di Google ha annunciato un nuovo passo migliorativo per i sottotitoli con i creator che, via app YouTube Studio, potranno esternalizzare la creazione e la modifica dei sottotitoli, per incrementarne leggibilità e accuratezza (posto che quelli automatici, già presenti, specie nel caso di alcune lingue, difettano in precisione).

Per avvalersi di quest’opportunità, basta andare alla sezione “Autorizzazioni” e intervenire sull’opzione “Editor sottotitoli”, in modo da conferire l’accesso a una terza parte che, per l’appunto, si occuperà della gestione dei sottotitoli per le clip video.

Passando allo spin-off YTM, alias YouTube Music, la lunga strada che da tempo sta conducendo questa piattaforma a raccogliere l’eredità di Play Music arricchendosi via via di nuove funzioni ha compiuto uno step ulteriore.

Secondo quanto segnalato da diversi utenti, forse all’insegna di un test A/B, posto che la novità non risulta visibile a tutti, Google sta attuando un piccolo restyling ai caroselli che ne popolano la Home nella versione web based. In particolare, rispetto al vecchio meccanismo di funzionamento, che poneva ai lati del carosello le frecce per avanzare o tornare indietro nello scorrimento orizzontale, ora le stesse si sono spostate in alto a destra ove appaiono in linea col nuovo pulsante “Altro” (come dal lato mobile).