Windows 11: Microsoft annuncia tante novità a supporto delle app Android

Ascolta questo articolo

Microsoft non vede l’ora di far funzionare le app Android su Windows 11. Ecco perché Microsoft è stata felice di riferire del principale aggiornamento di questa funzionalità durante il fine settimana.

Attualmente, la funzionalità è disponibile solo per gli utenti di Windows Insider. L’ultima versione del sottosistema Windows per Android utilizza Android 12.1 (o Android 12L). Le versioni attualmente stabili di Windows 11 dovrebbero utilizzare Android 11, quindi l’aggiornamento consentirà presto di utilizzare una versione di Android più in linea con quelle dei dispositivi mobili supportati. La nuova versione del sottosistema Windows per Android apporta anche miglioramenti al modo in cui le app Android in esecuzione su Windows si integrano con l’interfaccia di Windows.

Microsoft ha annunciato che le app Android riprodurranno le loro notifiche utilizzando l’interfaccia di Windows e la barra delle applicazioni avrà la possibilità di mostrare se un’app Android sta accedendo al microfono o alla posizione del dispositivo in uso. Inoltre, le app Android dovrebbero funzionare meglio dopo aver riattivato il computer dalla modalità standby: invece di riavviarsi, dovrebbero riprendere l’attività da dove si era interrotta.

L’app delle impostazioni utilizzata per gestire il sottosistema Windows per Android è stata riprogettata, con Microsoft che promette “un’esperienza utente più pulita a tutto tondo“. È stato inoltre migliorato il modo in cui le app Android possono accedere alla fotocamera del computer e sono stati apportati miglioramenti anche alla funzionalità di rete in modo che, ad esempio, l’app possa configurare i dispositivi della tua casa intelligente anche quando è utilizzata sul computer.

Microsoft prevede di rilasciare la versione di anteprima di Android 12.1 per il sottosistema Windows per Android. La nuova versione porterà molti miglioramenti rispetto all’attuale versione stabile. Attualmente solo gli utenti Windows Insider iscritti al canale Dev possono scaricare la versione di anteprima di Android 12.1. Tuttavia, non tutte le app possono essere eseguite nella versione di anteprima, quindi Microsoft sta attualmente collaborando con i partner per migliorare la stabilità e la funzionalità del sottosistema Windows per Android. Una volta risolti tutti i bug e i problemi, l’aggiornamento verrà inviato a tutti gli utenti Windows.

Nel suo ultimo sistema operativo, Windows 11, Microsoft continua a insistere sul supporto delle app compatibili con Android. Il fatto è un’ottima notizia per gli utenti. La cattiva notizia è che Amazon Appstore rimane l’unica fonte di app ufficialmente installabili finora, il che è una limitazione su qualsiasi altra piattaforma in cui le app vengono scaricate da un App store. Inoltre, non si parla di estendere la funzionalità a nuovi mercati come l’Italia.