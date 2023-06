Windows 11, la condivisione file con Android si fa più facile e sicura

Windows 11 è il nuovo sistema operativo di Microsoft, che introduce diverse novità per rendere più semplice e piacevole l’interazione tra il PC e i dispositivi mobili. Una di queste è la possibilità di eseguire le app Android sul PC, grazie al Windows Subsystem for Android, una tecnologia che permette di installare e avviare le applicazioni dal Microsoft Store o da Amazon Appstore.

Ora, Microsoft ha rilasciato un aggiornamento per il Windows Subsystem for Android per gli utenti che fanno parte del programma Windows Insider, ovvero quelli che testano in anteprima le nuove funzionalità del sistema operativo. L’aggiornamento include una funzione molto richiesta dagli utenti: la condivisione di file tra il PC e le app Android. Con questa funzione, gli utenti potranno trasferire facilmente file e cartelle tra il PC e le app Android, usando il Bluetooth, il Wi-Fi o il cavo USB. Potranno anche usare il trascinamento e il rilascio o la copia e incolla per spostare i file da una parte all’altra. In questo modo, sarà possibile ad esempio modificare un documento con un’app Android e poi salvarlo sul PC, oppure inviare una foto dal PC a un contatto su WhatsApp.

La condivisione di file tra il PC e le app Android sarà però limitata a determinate cartelle e tipi di file, per garantire la sicurezza e la privacy degli utenti. Infatti, solo le cartelle dei profili utente di Windows, come Documenti, Foto e Video, saranno accessibili dalle app Android. Le cartelle di sistema di Windows, i drive esterni o le cartelle come Program Files non saranno supportate.

Inoltre, alcuni tipi di file come .exe saranno bloccati dalla condivisione. Per usare la condivisione di file tra il PC e le app Android, bisognerà anche dare il permesso alle app di accedere ai file di Windows. Le app dovranno mostrare una richiesta di autorizzazione e le autorizzazioni potranno essere revocate dalle impostazioni. Inoltre, Microsoft scansionerà tutte le app Android durante l’installazione con Microsoft Defender o qualsiasi software antivirus che si usa sul PC, per evitare che app dannose vengano caricate.

L’aggiornamento del Windows Subsystem for Android include anche altre novità, come una riprogettazione delle impostazioni, miglioramenti alla compatibilità dell’API Wi-Fi e della fotocamera, aggiornamenti della sicurezza del kernel Linux e del Chromium WebView. Si tratta di un passo importante per rendere più completa e funzionale l’esperienza Android su Windows 11. La funzione di condivisione di file tra il PC e le app Android è già disponibile per tutti gli utenti che fanno parte del programma Windows Insider, sia nel canale Dev che nel canale Beta. Si prevede che arrivi per tutti gli utenti di Windows 11 nelle prossime settimane, probabilmente con il prossimo Feature Drop previsto per febbraio.