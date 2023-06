Windows 11 introduce nuove funzionalità per la scrittura a mano libera con Windows Ink

Windows 11, il sistema operativo di Microsoft che di recente ha migliorato l’interazione col sottosistema Android al suo interno, è in fase di test da parte degli utenti iscritti al programma Windows Insider, che possono provare in anteprima le novità e le funzionalità che saranno poi rilasciate al pubblico. Una di queste riguarda la scrittura a mano libera con Windows Ink, la tecnologia che permette di usare una penna digitale o il dito per scrivere, disegnare e interagire con il PC.

Windows Ink è presente in Windows 10 dal 2016, ma in Windows 11 ha ricevuto un importante aggiornamento che la rende più potente, intuitiva e integrata con le altre app del sistema operativo. Vediamo quali sono le principali novità.

La scrittura a mano libera ora può essere usata direttamente nei campi di testo in tutto il sistema operativo, senza dover aprire il pannello dedicato. Basta toccare il campo di testo con la penna o il dito e scrivere a mano libera. Il testo scritto verrà poi convertito automaticamente in testo digitale, grazie all’intelligenza artificiale che riconosce la grafia e la punteggiatura. Questa funzione è molto utile per scrivere velocemente e in modo naturale su tablet o dispositivi touch.

La cancellazione rapida è una nuova funzione che permette di correggere gli errori nella scrittura a mano libera con un semplice gesto. Basta tracciare una linea orizzontale sopra il testo scritto per cancellarlo. Questa funzione è molto pratica per modificare il testo senza dover usare la gomma o il tasto backspace.

Il feedback aptico è una funzione che fa vibrare la penna digitale quando si scrive a mano libera, per simulare la sensazione di scrivere su carta. Questa funzione richiede una penna compatibile con il protocollo Microsoft Pen 2.0 e un PC dotato di un motore aptico. Al momento, i primi dispositivi a supportare questa funzione sono il Surface Pro X e la nuova Surface Slim Pen 2. Queste nuove funzioni di Windows Ink sono disponibili nella build di anteprima di Windows 11 per gli Insider nel Dev Channel, ma potrebbero non essere attive per tutti gli utenti. Inoltre, si tratta ancora di una fase sperimentale, quindi ci sono alcuni bug noti che potrebbero compromettere il funzionamento della scrittura a mano libera in alcune app, come Microsoft Edge od Office 365.

Windows Ink è solo una delle tante innovazioni che rendono Windows 11 un sistema operativo più moderno, versatile e creativo. Per scoprire le altre novità di Windows 11, è possibile iscriversi al programma Windows Insider e scaricare l’ultima build di Windows 11 dal sito ufficiale di Microsoft.