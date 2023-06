Windows 11 e Windows Hello Passkey sicurezza e innovazione

Windows 11 introduce una nuova funzionalità di sicurezza che promette di rendere più facile e sicuro l’accesso ai siti e alle app: si chiama Windows Hello Passkey e sfrutta la tecnologia di autenticazione a due fattori basata sulle chiavi di sicurezza FIDO2.

Windows Hello Passkey permette di usare il proprio dispositivo Windows 11 come una chiave di sicurezza virtuale, che può essere sbloccata con il volto, l’impronta digitale o un PIN. In questo modo, si può accedere ai siti e alle app compatibili senza dover inserire una password, ma semplicemente avvicinando il dispositivo al PC o al telefono. Questa funzionalità è attualmente in fase di test per gli utenti del programma Windows Insider, che possono provare a configurare Windows Hello Passkey seguendo le istruzioni sul blog ufficiale di Windows.

Per ora, i siti e le app che supportano questa funzionalità sono limitati, ma Microsoft sta lavorando con i partner per ampliare la compatibilità. Windows Hello Passkey fa parte delle novità di Windows 11, il nuovo sistema operativo di Microsoft che sarà disponibile per il pubblico entro la fine dell’anno. Windows 11 introduce un design rinnovato, con un menu Start centrato, nuove icone, temi e animazioni.

Inoltre, offre nuove funzionalità come i widget, la modalità snap, il supporto alle app Android tramite Amazon Appstore e una migliore integrazione con Teams e Xbox. Windows 11 è già disponibile in versione preview per gli utenti del programma Windows Insider, che possono scaricare l’ultima build (23486) dal canale Dev. Questa build include alcune correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni, ma anche alcune novità come la possibilità di personalizzare il layout dei widget, la nuova app Chat basata su Teams e il supporto alla modalità tablet per i dispositivi convertibili.

Per partecipare al programma Windows Insider e provare Windows 11 in anteprima, è necessario avere un dispositivo compatibile con i requisiti minimi stabiliti da Microsoft, che includono un processore a 64 bit con almeno due core, 4 GB di RAM, 64 GB di spazio su disco e un chip TPM 2.0. Inoltre, è consigliabile fare un backup dei propri dati prima di installare la versione preview, in quanto potrebbe contenere errori o problemi di stabilità.