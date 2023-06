Windows 11 e 10: Microsoft risolve il bug che blocca il menu Start e la ricerca

Microsoft ha finalmente rilasciato un aggiornamento che risolve un problema emerso a gennaio su Windows 11 e 10, che causava il malfunzionamento del menu Start, della ricerca di Windows e delle app UWP (Universal Windows Platform).

Il problema era dovuto a chiavi o a dati danneggiati nel Registro di sistema, che influivano sulle app che usano le API di Office per l’integrazione con Windows, Microsoft Office, Microsoft Outlook o Calendario di Outlook. Il problema non era causato dall’installazione di un aggiornamento per Windows, ma poteva essere esposto da un aggiornamento a un’app interessata. Microsoft aveva riconosciuto il problema e aveva fornito una soluzione temporanea per mitigarlo, che consisteva nel disinstallare le app che si integrano con Windows, Microsoft Office, Microsoft Outlook o Calendario di Outlook.

Tuttavia, si trattava di una soluzione provvisoria e poco pratica, che non risolveva definitivamente il problema alla radice.Ora, dopo diversi mesi, Microsoft ha finalmente pubblicato un aggiornamento che corregge il bug in modo permanente. Si tratta di una preview release, che va installata manualmente tramite il menu Windows Update di Windows 10 e Windows 11. L’aggiornamento è disponibile per le seguenti piattaforme: Windows 11 versione 22H2, Windows 11 versione 21H2, Windows 10 versione 22H2, Windows 10 versione 21H2, Windows 10 versione 20H2.

L’aggiornamento dovrebbe ripristinare il funzionamento corretto del menu Start, della ricerca e delle app UWP, senza bisogno di disinstallare le app che si integrano con Office. Si tratta di una buona notizia per gli utenti di Windows 11 e 10, che potranno così godere delle nuove funzionalità del sistema operativo senza rinunciare alle app che usano quotidianamente. Windows 11, il nuovo sistema operativo di Microsoft, è stato lanciato ufficialmente il 5 ottobre 2023 e offre nuove funzionalità per garantire che il contenuto e le informazioni di cui si ha bisogno siano sempre a portata di mano. Tra le novità ci sono gli aggiornamenti al menu Start, ricerche più veloci e accurate, impostazioni rapide e una migliore copertura degli eventi locali e correnti nella lavagna dei widget.

Per verificare la compatibilità del proprio dispositivo con Windows 11 e scoprire come ottenere l’aggiornamento, si può visitare il sito ufficiale di Microsoft. Per segnalare eventuali problemi con gli aggiornamenti di Windows, si può usare l’app Ottieni guida in Windows o andare su support.microsoft.com. Per rimanere aggiornati sullo stato dell’integrità delle versioni di Windows, si può seguire @WindowsUpdate su Twitter.