WhatsApp verso la rivoluzione dei messaggi effimeri (che scompaiono)

WhatsApp, sempre alle prese con lo sviluppo delle nuove durate per i messaggi effimeri, ha distribuito ad alcuni beta tester lato mobile la funzione per conservare i messaggi altrimenti destinati alla sparizione come futuro promemoria o riferimento.

Di recente abbiamo visto come WhatsApp stesse preparando una nuova funzione per la sua versione desktop che proponeva una modifica sui messaggi effimeri che sarebbe tornata utile per avere più controlli sui messaggi che contenevano informazioni particolarmente sensibili. Orbene, con l’arrivo della beta 2.23.7.71 tramite TestFlight 23.7.0, si è visto come la medesima novità sia in preparazione anche per iOS. Nello specifico si tratta dell’aggiunta di 15 nuove durate per i messaggi effimeri, che andranno ad aggiungersi alle durate da 1 giorno, 7 giorni e 90 giorni, partendo dalla durata minima, che sarà di un’ora, e arrivando a un massimo di 1 anno.

Per il momento non sono emerse novità in merito al lancio di questa funzione che, però, in quanto multi-piattaforma, ha serie credenziali per poter esordire e non essere accantonata.

Con la beta 2.23.4.18 alcuni beta tester di Android ottenere la funzione per conservare alcuni messaggi che sparivano. Il problema è che molti utenti, pur essendo la funzione rilasciata nelle informazioni della chat, non riuscivano a usarla. Le cose sono state sistemate con la beta 2.23.8.3 che ha messo a disposizione l’icona del segnalibro nella intestazione delle chat: selezionandola tutti possono impedire che certi messaggi spariscano come sarebbe in loro natura. Optando per l’azione “Unkeep” è possibile ottenere nuovamente che detti messaggi spariscano ma, in quel caso, “nessuno sarà più in grado di utilizzare l’azione “mantieni” su quei messaggi“.

Secondo i leaker di WABetaInfo che hanno riferito delle novità di questo breve recap, WhatsApp ha rilasciato la funzionalità per conservare alcuni messaggi effimeri anche in favore di alcuni beta tester di iOS che hanno installato la beta 2.23.7.72 tramite la build 23.7.0 (462291980) di TestFlight.